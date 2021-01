Bordenau

Wenn die achtjährige Mia im Wohnzimmer sitzt und durch die Verandatür in den trüben Wintertag schaut, ahnt man was der aktuelle Lockdown mit seinen Beschränkungen für Kinder bedeutet. „Mir ist einfach langweilig, mir fehlen meine Freunde und ich finde das alles ziemlich blöd“, sagt die Schülerin aus Bordenau. Was genau sie blöd findet, hat sie mit ihrem Vater aufgeschrieben, gemeinsam mit dem Mardorfer Musiker Tom Fischer zu den Beats des Steinhuder Musikproduzenten Jannic Chopty eingesungen und nun als Rap-Video unter dem Künstlernamen miopio8 auf der Plattform Youtube veröffentlicht. „Lockdown Blues“, heißt das Stück, in dem Mia von ihren Gefühlen und Gedanken, Einschränkungen und Bedürfnissen rund um Corona singt oder besser gesagt rappt.

Mias Vater war mal Musiker

„Der Text fasst zusammen, was wir mit unserer Tochter erleben, was sie sagt und fühlt“, sagt Vater Vico Henning. Gemeinsam mit Tom Fischer zeichnet er für den Liedtext verantwortlich. Für Henning nicht ganz neu: Er war bis 2005 selbst in der Musikszene aktiv. „Für mich haben sich dann die Prioritäten geändert.“ Die Familie sei in den Vordergrund getreten. Sein Interesse an Musik hat Henning nun offenbar an Mia weitergegeben. Ein Erstlingswerk habe das Vater-Tochter-Duo im letzten Jahr eingesungen. „Das war einfach aus Spaß, weil Mia viel Freude an Musik hat und das gern mal machen wollte“, sagt er. Den Kontakt zu Fischer habe er damals per Zufall beim gemeinsamen Sport geschlossen. Die Aufnahme habe man in Fischers Studio in Hannover gemacht.

Die Idee für ein das Lied mit aktuellem Bezug war Musiker Stephan Iseke gekommen, als der das erste Vater-Tochter-Duett hörte. „Stephan und ich kennen uns noch von früher. Er hat mit seinen Kontakten dann die weiteren Schritte unterstützt“, sagt Henning. Bei der Produktion zum „Lockdown Blues“ war der Neustädter schließlich für die Bilder verantwortlich: Iseke drehte das Video.

Mia hat Lust auf mehr

Für Mia war das alles ein großer Spaß. „Aber auch anstrengend“, sagt die Schülerin. „Ich war nach dem Singen und Videodrehen schon ganz schön kaputt.“ Und „Ich finde es gut, einfach mal sagen zu können, was mir und meinen Freunden so durch den Kopf geht und wie ich fühle.“ Sie möchte Kindern eine Stimme geben, wie sie sagt. Nächste Woche startet für die Achtjährige die Schule erstmals nach den Winterferien wieder mit zwei Tagen Präsenzunterricht. Darauf freut sich Mia. „Da sehe ich meine Klassenkameraden endlich mal wieder.“ Die Frage ob sie Lust auf mehr Musik und weitere Videos hat, beantwortet sie ganz klar mit ja.

Von Mirko Bartels