Einmal sollte das Tuch doch im Wind wehen, die Tradition gewahrt bleiben. Ganz unter sich haben Schützenkommandeur Dirk Frese und Fähnrich Gunnar Hergt am Sonnabend auf dem Erichsberg in Neustadt die Stadtflagge hochgezogen. In einem normalen Jahr wäre das von der Bärenmusik begleitete Ritual das Startsignal für die Schießwettbewerbe zum Schützenfest gewesen.

Doch dies ist kein normales Jahr: Wegen der Infektionsschutzbestimmungen hat sich die Schützengesellschaft bereits im März dazu entschieden, das Fest abzusagen – das Verbot von Großveranstaltungen, das zumindest bis zum 31. August gilt, bestätigte die Verantwortlichen später darin.

Fahne wird wieder eingelagert

Dass Neustadt von den Auswirkungen der Pandemie weit weniger betroffen ist als andere Städte und Gemeinden, führt Kommandeur Frese auch darauf zurück, dass die Bewohner Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln gut einhielten. Regeln, die, wenn auch gelockert, weiterhin Bestand hätten. „Als Zeichen und Aufforderung, diese weiter einzuhalten, hat Fähnrich Gunnar Hergt die Stadtflagge wieder eingeholt und sie sicher eingelagert“, sagt Frese. Sie soll nach bisherigem Plan am 15. Mai 2021 wieder gehisst werden, um damit das Schützenfest vom 11. bis 13. Juni 2021 anzukündigen.

Von Kathrin Götze