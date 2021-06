Bordenau

Das Interesse ist groß. Fast 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene trafen sich am Mittwochabend auf dem Sportplatz des TSV Bordenau, um sich über die Neugründung der Bogensportsparte beim befreundeten Schützenverein zu informieren. Einige sind bereits Mitglieder im Schützenverein und haben darüber von dem neuen Angebot gehört.

„Wir haben das Bogenschießen im Urlaub kennengelernt. Jetzt werden wir diesen Sport als Familie ausüben“, berichten Nadine und Ingo Bormann, die sich mit ihrer siebenjährigen Tochter Ella angemeldet haben. „Jeder ist eingeladen, das Bogenschießen zu probieren“, ergänzt Thomas Stolte, Vorsitzender vom SV Bordenau.

Randsportart hat Zulauf

Die Idee der neuen Sparte entstand schon vor einigen Monaten beim Bordenauer Schützenverein. Deren Mitglieder Reinhard Reuter und René Kries gehören bereits den Bogensportvereinen in Hagenburg und Suttorf an. „Entgegen der Entwicklung der Mitgliederzahlen in Schützenvereinen verzeichnet diese sehr schöne Randsportart einen Zulauf. Bogenschießen macht eben einen Heidenspaß, und außerdem kann jeder ein Meister werden“, sagt Bogensportreferent Bernd Scharkowsky aus Wunstorf über den großen Teilnehmerkreis beim ersten Treffen – und fügt den Gruß der Bogenschützen an: „Also alle ins Gold.“ Inzwischen gebe es im Kreisverband mit Bordenau acht Vereine. Dazu zählen Wunstorf, Garbsen, Helstorf, Suttorf, Seelze, Gümmer und Scharrel.

Zur Galerie Zum Auftakttermin der Bogenschießsparte beim Schützenverein Bordenau kamen viele Interessenten auf den TSV-Sportplatz. Sie probierten den neuen Trendsport mit den Trainern aus.

Bisher konnten mit der Unterstützung der Niedersächsischen Lottostiftung, der Sparkasse Hannover und des Schützenvereins rund 3000 Euro für das Equipment aufgebracht werden. Die jeweils 80 Kilogramm schweren Scheiben wurden aus dem Harz geholt, Baumschnittarbeiten waren erforderlich, und ein großer Vorhang wurde an dem Sportplatzzaun befestigt. Außerdem stehen sechs eigene Bögen zur Verfügung. Eine Hütte für das Material folgt noch.

„Wir werden bei Null anfangen“

„Wir werden bei Null anfangen“, sagt Betreuer Reinhard Reuter. Neben der Materialkunde und Erklärungen zur richtigen Haltung wird es vor dem Training Dehnübungen geben. „Die richtige Kleidung und der Schutz sind wichtig, denn wer nicht aufpasst, kann schnell blaue Flecken bekommen“, sagt der erfahrene Bogenschütze. Trainiert wird mit einem Olympischen Recurvebogen, der aus mehreren Teilen besteht und komplett zerlegt werden kann.

Nach der Einführung hat der Verein eine erste Einteilung vorgenommen. Das Training für Erwachsene ist für mittwochabends und sonntags ab 10.30 Uhr geplant. Kinder können sich freitagabends zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Sportplatz bei den Scheiben treffen. Der Mitgliedsbeitrag für Kinder beim SV Bordenau beträgt 25 Euro im Jahr. Erwachsene zahlen jährlich 75 Euro.

Von Carola Faber