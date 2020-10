Neustadt

Die Innenstadt verliert ein weiteres Geschäft: Der Schuhladen Street Shoes an der Marktstraße schließt voraussichtlich Anfang Dezember, spätestens jedoch zum Ende des Jahres seine Türen. Nach 46 Jahren verschwindet damit nach dem Schuhhaus Rose auch das letzte verbliebene Fachgeschäft dieser Art aus der Innenstadt.

Corona-Krise hat Schicksal besiegelt

Vor dem Schuhladen stehen die Kunden noch einmal Schlange. Drinnen herrscht geschäftiges Treiben. Am Eingang überwacht Yavsan Özlem, dass sich nie mehr als 20 Kunden in dem kleinen Geschäft aufhalten. Die Regionalleiterin von der Dachgruppe Kienast, zu der Street Shoes gehört, ist für die Abwicklung der Schließung zuständig. „Der Ausverkauf läuft auf Hochtouren“, berichtet sie.

Seit 1974 gibt es das Geschäft in Neustadt, damals noch als ABC-Schuh-Center, ebenfalls eine Marke unter dem Dach von Kienast. Jetzt hat das Unternehmen beschlossen, den auslaufenden Mietvertrag nicht zu verlängern. „Kleine Läden in den Innenstädten haben es immer schwerer“, sagt Özlem. Die Schließung habe aufgrund sinkender Umsätze schon vor Corona im Raum gestanden, hätte aber wohl noch abgewendet werden können. Die Pandemie habe diese Hoffnungen zunichte gemacht. Mit Blick auf die vielen Kunden im Laden sagt Özlem: „Das hätten wir früher gebraucht.“

Nachnutzung noch ungeklärt

Zumindest die drei Mitarbeiter der Filiale verlieren ihre Jobs nicht. Sie finden in umliegenden Geschäften in Nienburg und Garbsen eine Weiterbeschäftigung. „Wenn man hier in Neustadt wohnt, ist das natürlich eine Umstellung“, räumt die Regionalleiterin ein. Mit dem Weggang des Street-Schuhladens setzt sich die Angebotsverringerung in der Innenstadt weiter fort. Die nunmehr einzigen Schuhgeschäfte in Neustadt, Deichmann und Schuhpark, befinden sich beide dezentral im Gewerbegebiet Ost. Schuhpark gehört ebenfalls zu Kienast.

Die Planungen für eine Nachnutzung der Räume laufen. „Wir haben erste Gespräche mit den Eigentümern geführt“, sagt Uwe Hemens von der Wirtschaftsförderung Neustadt. Es gebe auch Anfragen, aber bislang sei nichts Konkretes geplant. Ziel sei es, die Diversität der Innenstadt aufrechtzuhalten. Ein neues Schuhgeschäft etwa biete sich dafür sehr gut an, so Hemens.

Passanten: Lokales Angebot wichtig

Fragt man Passanten, wann sie das letzte Mal in Neustadt Schuhe gekauft haben, ist die Antwort häufig, es sei schon einige Zeit her. Dennoch spielt der Schuhkauf im Geschäft trotz Onlinehandel eine Rolle. „Das ist für mich keine Option, ich möchte Schuhe direkt anprobieren“, sagt Susann Brosch. Tobias Tödter hingegen wünscht sich ein größeres Angebot in Neustadt, besonders Markenläden wie etwa Foot Locker. An den beiden Geschäften im Gewerbegebiet schätzen alle deren Erreichbarkeit und die ausreichenden Parkplätze. „In der Innenstadt ist das schwierig“, sagt Nina Klatt. Sie würde deshalb auch weiterhin nur dort einkaufen, selbst wenn wieder ein Schuhgeschäft in die Innenstadt käme. Ein lokales Angebot wünschen sich alle – Hannover sei zu weit entfernt.

Tui-Reisebüro schließt ebenfalls

Auch der Reisekonzern Tui plant Einschnitte. Von den 450 Reisebüros sollen 60 geschlossen werden. Dazu gehört auch das Tui-Center an der Leinstraße: Plakate verkünden den anstehenden Umzug nach Berenbostel.

