„Sie gibt es noch?“

Neustadt

Wenn Ralf Berlip etwas gar nicht leiden kann, dann ist es das: als Schuster bezeichnet zu werden. „Ich bin Schuhmacher“, korrigiert er sofort. Schuster sei im engeren Sinne gar kein anerkannter Beruf, nur der Schuhmacher habe die mindestens dreijährige Ausbildung absolviert. Dass diese Unterscheidung zunehmend in Vergessenheit gerät, ist symptomatisch für Berlips Gewerbe. Die hannoversche Handwerkskammer listet gerade einmal 21 Schuhmacherbetriebe in ganz Niedersachsen auf – Berlip in Neustadt ist einer davon.

Schuhmacher mit Leib und Seele

In seinen Beruf ist er eigentlich nur hereingerutscht. „Ich gehöre zur Baby-Boomer-Generation. Es gab damals kaum Jobs“, erinnert er sich. „Als ein Schuhmacher eine freie Stelle hatte, dachte ich mir: Warum nicht?“ Die Gerüche von Leder und Gummi und das Gefühl, das direkte Resultat seiner Arbeit in Händen zu halten, zogen Berlip in ihren Bann. Mit 16 begann die Lehre, mit 23 war er Meister. Heute ist er Schuhmacher mit Leib und Seele, war sogar lange Jahre Landesinnungsmeister des Verbands der Schuhmacher in Niedersachsen. Bis zur Mitte der Nullerjahre arbeitete er in Hannover für das Schuhhaus Gysi. Dann eröffnete der gebürtige Neustädter sein eigenes Geschäft an der Leinstraße.

Der Neustädter Schuhmacher Ralf Berlip. Quelle: Alexander Plöger

„Für Rettung ist es zu spät“

In all der Zeit habe er dafür gekämpft, dass sein Gewerbe zukunftsfähig bleibe, sagt Berlip. Doch aus heutiger Sicht fällt das Fazit ernüchternd aus: „Meiner Meinung nach ist es für die Rettung zu spät.“ Es schwingt Frustration mit, wenn er die vielfältigen Probleme seiner Branche aufzählt.

Massenkonsum und Mangelqualität

Da wäre zunächst die Konkurrenz der Schuster oder Schuhreparateure. „Die fehlende Ausbildung macht einen qualitativen Unterschied“, sagt Berlip. Wenn Kunden dort nicht zufrieden mit einer Reparatur seien, blieben sie auch bei ihm weg – oder kauften eben gleich günstig neu. Das ist das nächste Problem: Der Wechsel von der wertvollen Handarbeit hin zur preisgünstigen Massenware. „Wir sind eine Wegwerfgesellschaft, in der wenig repariert wird“, so der Schuhmacher.

Ein vergessenes Gewerbe

Das Gewerbe gerät aus der Wahrnehmung. „Keiner weiß mehr, was wir überhaupt tun“, sagt Berlip. Viele dächten beispielsweise, dass Schuhmacher automatisch auch Schlüsseldienste übernehmen könnten. „Die kommen dann hier rein und wollen mir ihren Schlüssel in die Hand drücken“, erzählt der Schuhmacher. Eine Überschneidung gebe es jedoch nicht – es sei nur ein Weg vieler Schuhmacher, ihr Angebot zu erweitern.

Ausbildungsmangel problematisch

Mit wegfallenden Betrieben sinkt die Zahl der Ausbildungsmöglichkeiten – und damit der Fortbestand. „Das Know-How verschwindet, und alle werden zu Einzelkämpfern“, sagt Berlip. Er selbst habe in seiner gesamten Karriere keinen Gesellen vollständig ausgebildet, sondern höchstens mal „Wackelkandidaten“ für den zweiten Prüfungsversuch aufgepäppelt.

Schuhmacher bedeuten Qualität

Fällt das Schuhmachergewerbe vielleicht einfach dem Lauf der Zeit anheim, so wie das Auto die Kutsche verdrängte? Berlip hält dagegen: „Man braucht uns.“ Schuhmacher retteten hochwertige Schuhe dann noch vor dem Müll, wenn Schuster schon kapitulieren müssten. Sie böten individuellen Service: „Anhand der Sohle kann ich oft ablesen, ob vielleicht ein Termin beim Orthopäden empfehlenswert wäre“, betont Berlip. Solche orthopädischen Maßanfertigungen gehören ebenfalls zum Repertoire des Schuhmachers.

„Sie gibt es noch?“

Die Pandemie tut ihr Übriges. Als Berlip sich bei den Ämtern erkundigte, ob Schuhmacher gemäß den Corona-Regeln öffnen dürften, kam die verwunderte Nachfrage: „Sie gibt es noch?“ Die Kunden blieben in der Krise weg. Einmal mehr dachte der Schuhmacher daran, endgültig zu schließen. Finanziell halte er sich ohnehin mit Reparaturaufträgen aus umliegenden Schuhgeschäften über Wasser – Neustadt alleine reiche nicht zum Leben aus. Ein Lichtblick: „Mit sinkender Inzidenz sind die Umsätze derzeit fast wieder auf dem Niveau vor Corona“, berichtet Berlip. Und noch etwas bemerkt Neustadts einziger Schuhmacher neuerdings: „Viele Kunden sind erleichtert, dass es uns noch gibt.“

Von Alexander Plöger