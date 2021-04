Mandelsloh/Helstorf

Mit dem Wunsch, in Helstorf eine neue Grundschule zu gründen, ist die Stadt beim Landesamt für Schulen und Bildung Hannover abgeblitzt, dem Nachfolger der Landesschulbehörde. Die Mindestanforderungen dafür seien nicht erfüllt, schreibt das Amt in seinem Bescheid an die Stadt. Für eine Neugründung müssten in den nächsten zehn Jahren mindestens 24 Schülerinnen und Schüler für jeden Jahrgang zu erwarten sein – das sah das Amt nicht als gegeben an: „Die Schülerzahlen sind zu gering und zu wenig stabil, um die Notwendigkeit einer neuen Grundschule erkennen zu lassen“, heißt es in der Begründung, „die Errichtung einer Grundschule in Helstorf ist daher aufgrund der Sach- und Rechtslage nicht genehmigungsfähig.“.

Der Standort Helstorf wird seit 2012 als Außenstelle der Grundschule Mandelsloh geführt. Das ist aber nur als Ausnahme möglich, die Außenstelle muss in absehbarer Zeit geschlossen werden, wie die Landesschulbehörde verfügt hatte. Neustadts Politik hatte die Neugründung als Ausweg aus dem dauerhaften und zähen Streit um die Wahl des künftigen Standorts angepeilt.

Herbst sieht Chance für zukunftssichere Schule

Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) sagt, er habe bereits mit der Absage gerechnet. „Wir haben jetzt die Chance, eine zukunftssichere und pädagogisch nachhaltige Schule an einem Standort in Mandelsloh oder Helstorf zu etablieren“, sagt er zum Bescheid. Die Verwaltung werde den geplanten Wechsel zur offenen Ganztagsschule nun für beide Standorte umsetzen und so einem Ratsbeschluss aus dem April folgen. Parallel dazu werde man mit allen Beteiligten ein Raumprogramm erarbeiten, und weitere Vorbereitungen treffen, um die Grundschule Mandelsloh/Helstorf an einem Standort zu vereinen.

Lechner: Schlag ins Gesicht der Eltern

Die Entscheidung sei ein Schlag ins Gesicht der Eltern, die mit großem Engagement seit Jahren um den Erhalt des Grundschulstandorts Helstorf kämpften, kommentiert CDU-Sprecher Sebastian Lechner. Seiner Meinung nach habe die Stadt als Schulträger den Antrag auf Neugründung sehr gut und absolut schlüssig begründet. „Mir ist völlig unverständlich, warum SPD-Kultusminister Tonne eine derart restriktive Haltung gegenüber kleinen Grundschulen einnimmt“, sagt Lechner, der auch Landtagsabgeordneter und CDU-Generalsekretär in Niedersachsen ist. Es habe sich bereits in Mardorf gezeigt, wie kurzsichtig und wenig sinnvoll die Schließung kleiner Grundschulen sei. Helstorf sei ein vitaler, wachsender ländlicher Ortsteil, die prognostizierten Schülerzahlen böten aus seiner Sicht durchaus eine ausreichende Perspektive für den Schulstandort. „Prognosen sind immer schwankend.“

Lühring: Entscheidung vor der Kommunalwahl

Die SPD sieht nun die Zeit gekommen, schnellstens eine Entscheidung für einen Standort zu treffen, sagt deren schulpolitischer Sprecher Ferdinand Lühring. So könnten Raumplanung und weitere Planungen für die Schule an einem Standort stattfinden. Der alte Rat müsse noch vor der Kommunalwahl den Weg bereiten, „es kann nicht sein, dass nach der Kommunalwahl der neue Rat wieder die Diskussion von vorne beginnt.

Die Auseinandersetzung beginnt direkt: Helstorfs Ortsbürgermeisterin Silvia Luft (CDU) betont in einem Facebook-Post, dass die Standortfrage noch offen sei. Das sieht Wiebke Osigus, SPD-Landtagsabgeordnete und Mitglied im Ortsrat Mandelsloh anders: „Die Schließung der Außenstelle Helstorf zum 31. Juli ist rechtskräftig“, meint sie. „Dann haben Frau Luft und ich uns für CDU und SPD geeinigt, dass sie versucht, eine neue Schule in Helstorf zu gründen und wir dem nicht im Wege stehen.

Von Kathrin Götze