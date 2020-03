Neustadt

Der Krisenstab der Stadtverwaltung gibt bekannt, dass gemäß der Anordnung des Landes Niedersachsen die Schulen und Kindertagesstätten ab Montag bis voraussichtlich zum 18. April geschlossen bleiben. „Die städtischen Einrichtungen werden von Montag an für den regulären Betrieb geschlossen, eine Notfallbetreuung ist an jedem Standort sichergestellt“, sagt der Erste Stadtrat Maic Schillack. „Wir müssen vor allem für die Eltern, die in der kritischen Infrastruktur wie in Krankenhäusern oder der Feuerwehr beschäftigt sind, eine Kinderbetreuung vorhalten, um den Betrieb der Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie die medizinische Versorgung sicherzustellen“, fügt Schillack hinzu.

Eltern sollen Betreuung nur im Notfall nutzen

Die Eltern werden gebeten, die Kinder wirklich nur im Notfall in diese Gruppen zu schicken. Die Betreuungskapazitäten müssten für die oben beschriebenen Eltern freigehalten werden. Zudem richtet die Verwaltung an alle den Appell, die sozialen Kontakte auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Sollten Eltern oder Kinder in ihrem familiären oder sozialen Umfeld möglicherweise Kontakt zu Verdachtsfällen oder gar zu bestätigten Infektionsfällen gehabt haben, sollten diese sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben, soweit sich das umsetzen lässt.

Die Betreuungszeiten für die vierwöchigen Schließungsphase werden am Dienstagvormittag kommuniziert, wenn der genaue Bedarf ermittelt ist, wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling ankündigt.

Wirtschaftsbetriebe beraten nicht mehr persönlich

Die städtischen Wirtschaftsbetriebe kündigen an, den Kontakt zu den Kunden so weit wie möglich einzuschränken, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Das betreffe vor allem das Kundencenter der Stadtwerke. Die Beratung dort werde auch aufgrund eines – bisher noch unbestätigten – Verdachtsfalls ab sofort auf Telefon oder E-Mail umgestellt, berichtet Sprecher Steffen Schlakat.

Ab sofort wird das Kundenservice-Team ausschließlich über diese Wege beraten und weiterhelfen. „Persönliche Beratungsgespräche finden bis auf Weiteres nicht statt“, sagt Schlakat. Die Servicetelefonnummer lautet (0800) 897 0000 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz). Servicezeiten sind montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr. Per E-Mail sind Beratungen über service@stadtwerke-neustadt.de möglich.

Balneon bleibt geöffnet

Eine Alternative für Schüler: Das Balneon bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Das Balneon bleibe geöffnet, berichtet Schlakat weiter. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bestehe dort momentan kein besonderes Infektionsrisiko. „Wir möchte eine der möglicherweise letzten Orte zum Verbringen der Freizeit im Betrieb lassen, sofern dies nach aktuellem Wissensstand und nach Aussagen des Gesundheitsamtes vertretbar ist“, sagt Schlakat. „Hitze und Chlor sind natürliche Feinde von Viren. Dass sie über gechlortes Badewasser übertragen werden könnten, ist bisher nicht bekannt.“ Auch Temperaturen von 90 Grad in der Sauna bedeuteten denkbar ungünstige Bedingungen für die Viren.

Trotzdem gelten natürlich in allen anderen Bereichen des Bades und der Sauna die gleiche Hygiene- und Verhaltensregeln wie überall im öffentlichen Raum. Im Balneon arbeite man darüber hinaus daran, die Infektionsrisiken zu minimieren. „Wir desinfizieren Türklinken und Griffflächen regelmäßig und haben Änderungen an betrieblichen Abläufen vorgenommen.“ Zudem würden die Mitarbeiter laufend über aktuelle Entwicklungen informiert und für die Themen sensibilisiert.

