Ein Wechsel steht bevor: Am Sonntag, 26. Mai sind die Neustädter aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister zu wählen. Vorab stellen sich am Montag, 13. Mai, alle sieben Kandidaten in einer Gesprächsrunde in der Aula des Gymnasiums Neustadt vor.