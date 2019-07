Neustadt

Im Neustädter Schwimmbad Balneon haben von Januar bis Juli 79 Kinder das Seepferdchen geschafft, 68 nahmen an der Wassergewöhnung teil, 32 an Babykursen. Auf der Warteliste für das Seepferdchen stünden aktuell 202 Kinder, sagt Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat. Nach bisherigem Stand könne das Bad 50 Plätze in Seepferdchen-Kursen bis Weihnachten fest zusagen. Eventuell kämen noch 50 weitere dazu, weil das Bad in Sachen Personalbestand sein Ziel erreicht habe und nun gegebenenfalls auch mal Kollegen stundenweise für Kurse abordnen könne. In einem Kurs sind sechs Kinder – mehr könne ein einzelner Schwimmlehrer in der wuseligen Umgebung auch schlecht im Auge behalten, sagt Schlakat.

Aktuell werden die Kursplätze nach Eingang der Anmeldungen vergeben, bei einer spontanen Absage rufe man die Eltern der Reihe nach an, sagt Schlakat. Den Platz bekomme dann, wer als Erster erreicht wird. „In Zukunft wollen wir ein Onlinebuchungssystem nutzen“, sagt Schlakat. Darin würden die Kurse mit Ankündigung etwa vier Wochen vorher zur Buchung freigeschaltet. Dann könne gebucht werden, solange freie Plätze zur Verfügung stehen.

