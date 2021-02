Neustadt

Rund 16 Jahre war Cornelia Klein für viele Anrufer die erste Anlaufstelle, wenn es Fragen rund um das kirchliche Leben gab. Nun hat sie den Schlüssel zur Superintendentur Neustadt an ihre Nachfolgerin Jutta Jüschke übergeben, weil sie in den Ruhestand geht. „Ich habe an Frau Klein ihren freundlichen und verbindlichen Umgang mit Anrufenden geschätzt“, sagt Superintendent Michael Hagen.

Aufgabengebiet ist vielfältig

Dabei gingen die Aufgaben einer Ephoralsekretärin in der Superintendentur Neustadt weit über das Telefon hinaus: Schriftverkehr und Veranstaltungsplanung hatte Klein ebenso zu erledigen, wie die vielen Termine und Aufgaben innerhalb ihres Wirkungskreises zu koordinieren. „Die Jahresempfänge und andere Veranstaltungen hat Frau Klein so liebevoll mit vorbereitet und gestaltet, als ob es ihre eigenen wären“, sagt Hagen.

Mit Nachfolgerin Jüschke hat sie in den vergangenen Jahren bereits gemeinsam gearbeitet. Ganz beendet ist die Arbeit von Klein auch nach der Schlüsselübergabe noch nicht: In der nächsten Zeit steht sie noch einmal für eine Vertretung zur Verfügung.

Von Mirko Bartels