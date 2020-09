Neustadt

In großer Eile hat die Feuerwehr am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, den Brand einer Hecke Am Pfingstanger in der westlichen Kernstadt Neustadts gelöscht. Doch von den Koniferen blieben nur noch die Stämme übrig. Der Inhaber, ein 73-jähriger Neustädter, hatte mit einem Gasbrenner Unkraut auf dem schmalen Kantstein unter der Hecke abbrennen wollen.

Mithilfe dieses selbst gebastelten Gasbrenners wollte der Senior Unkraut abbrennen. Quelle: Kathrin Götze

Das Feuer griff auf die Hecke über und fraß sich in Windeseile hindurch. Nachbarn fürchteten um Häuser und Autos in der Nähe. Die Feuerwehr war schnell am Brandort, konnte weitere Schäden verhindern. 16 Feuerwehrleute unter Leitung von Jörg Stöver hatten die Flammen schnell gelöscht, bedeckten den Boden dann noch mit Netzmittel, um auch unterirdische Glutnester zu ersticken.

Von Kathrin Götze