Es muss nicht immer der Rasenmäher sein. Eine Einführung in das historische Sensenmähen findet am Sonnabend, 27. Juni, im Kloster Mariensee statt. Kursleiter Wolfgang Winter vermittelt von Grund auf die Theorie und Praxis des Sensens und Dengelns. Die Werkzeuge werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Der Kurs findet auf dem Außengelände des Klosters, Höltystraße 1, statt. Festes Schuhwerk und eine lange Hose mit Gürtel sind erforderlich. Der Kurs beginnt um 8 Uhr und dauert bis etwa 17 Uhr. Die Kosten betragen 95 Euro (gefördert vom Marienseer Kreis). Eine Anmeldung mit Angabe der Körpergröße ist erforderlich, unter Telefon (0 50 34) 87 99 90 oder per E-Mail an info@kloster-mariensee.de.

Warum Sensen?

Das Sensenmähen gilt nicht nur als effektive Technik, sondern ist dazu noch leise, gesund und ökologisch sinnvoll. Die Teilnehmer erfahren am Vormittag alles über die Sense als Werkzeug und, warum es sich mit ihr leichter mäht. Nach einer Einführung in die Mähbewegung und den Mähvorschub geht es über zur Praxis. Zu Mähen ist reichlich Fläche vorhanden.

Am Nachmittag wird Schritt für Schritt das Dengeln, also das Schärfen der Sense, erlernt. Viele kleine, gezielte Hammerschläge werden entlang der Schneidkante gesetzt. Durch dieses Schmieden auf einem quadratischen, leicht gewölbten Dengel-Amboss wird der Sensenstahl zur Schneidkante hin verdünnt, gehärtet und damit rasiermesserscharf.

Im letzten Kursteil können auch eigene mitgebrachte Sensen gedengelt werden. Sofern es sich um ältere nostalgische Sensenblätter handelt, wird deren Eignung beurteilt.

