Neustadt

Die Pandemie beeinflusst auch die politische Arbeit im Neustädter Land. Der Rat und seine Ausschüsse tagen noch, manche auch per Videokonferenz. Die Sitzungen der Ortsräte sind aber komplett gestrichen, zunächst einmal für Januar des neuen Jahres. Geplant waren Zusammenkünfte der Ortsräte Neustadt und Mühlenfelder Land für den 13. Januar, Poggenhagen sollte am 20., Mardorf am 21. tagen. Auch die Sitzungen in Bordenau am 26., in Helstorf am 27. und in Suttorf am 28. Januar entfallen ersatzlos, wie Stadtsprecherin Nadine Schley mitteilt.

Von Kathrin Götze