Neustadt

Stahlhelm und Eichenlaub, ein Eisernes Kreuz, Schwerter und die Ehrung „Unseren Helden“ über den Namen der gefallenen Soldaten. Denkmäler für die Gefallenen der beiden Weltkriege sind auch in vielen Neustädter Ortschaften präsent. Zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, dienen sie regelmäßig als Gedenkorte, an denen Kränze niedergelegt werden. Doch sind diese Denkmäler eigentlich noch zeitgemäß? Wir haben mit drei Neustädtern gesprochen, die unterschiedliche Perspektiven auf den Umgang mit diesem Teil der Geschichte vertreten.

„Wir nennen es Mahnmal “

Heinz Busse steht an einer zentralen Gedenkstätte in seinem Dorf Hagen. Es macht schon etwas her, dieses alte Denkmal mit dem niedersinkenden Soldaten auf dem Platz dort vor der Kirche. Den Blick hat er gen Himmel gerichtet, das Schwert fest in der Hand. „Ihren 1914–1918 im Weltkriege gefallenen Söhnen der Gemeinde Hagen“ ist darunter eingemeißelt. „Wir nennen es Mahnmal“, sagt Busse und meint damit das komplette Ensemble. Das umfasst weitere Steine, die an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs und auch an die Toten erinnert, die in Hagen im April 1945 ums Leben kamen. Britische Soldaten, Hagener und Zwangsarbeiter sind darauf im Gedenken vereint.

Anzeige

Wenige Schritte entfernt hängt an der Wand der Grundschule eine weitere Gedenktafel. Sie erinnert an die jüdische Familie Samuel. „Die einzige jüdische Familie auf den Dörfern im Neustädter Land“, sagt Busse. Getrennt von den anderen Denkmälern sei diese Tafel, weil eine jüdische Gemeinde ihnen dazu geraten habe, erzählt er. Denn es sei doch nicht klar, ob an die jüdische Familie ansonsten an einem Ort erinnert werde, an dem auch Namen von Tätern stehen.

Volksbund sammelt erst im Frühjahr „Wir sammeln erst im Frühjahr“, sagt Hubert Paschke. Der Vorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Altkreis Neustadt folgt damit den Empfehlungen des Bundesverbandes, von den üblichen Spendensammlungen rund um den Volkstrauertag abzusehen. Traditionell gehen Privatpersonen, Soldaten und Feuerwehrleute von Haus zu Haus, um Geld für die Arbeit des Volksbundes zu sammeln. Der Volksbund kümmert sich traditionell um die Kriegsgräber der Weltkriegsopfer. Einen immer größeren Teil der Arbeit nimmt heute allerdings die Aufklärungs- und Bildungsarbeit ein, etwa mit Jugendlichen. Angesichts der Pandemie wird in Neustadt, Wunstorf und Garbsen 2020 auf Sammlungen verzichtet. Spenden sind dem darauf angewiesenen Verein selbstverständlich herzlich willkommen.

Gedenken auch für Kriegsverbrecher?

Der 87-jährige Busse hat sich lange mit dieser Gedenkform auseinandergesetzt. Das, was er gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft Hagen umgesetzt hat, stellt Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte als gutes Beispiel heraus. Grundsätzlich hält er jedoch nicht viel von den üblichen Kriegerdenkmälern. Sie seien gebaut worden, um Kriegen einen Sinn zu geben. Die Gefallenen würden als heldenhafte Opfer dargestellt. Wie ihre konkrete Rolle im Krieg war, spiele dabei keine Rolle. Nicht auszuschließen ist also, das so auch Kriegsverbrechern gedacht wird.

Hubert Brieden ist der Ansicht, dass die Lebensläufe der Gefallenen auf dem Kriegerdenkmal in Neustadts Kernstadt recherchiert werden müssen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Brieden steht am zentralen Denkmal in Neustadts Kernstadt, auf dem namentlich an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges erinnert wird. Diverse Einheiten, bei denen die Neustädter dienten, seien an Kriegsverbrechen in Belgien beteiligt gewesen, sagt er. Das habe noch niemand hinterfragt. Er plädiert aber dafür, diese Fragen zu stellen, und gegebenenfalls das Denkmal um solche Informationen zu ergänzen.

Diese Fragen stelle er nicht ohne Grund. „Mein Vater ist Wehrmachtsoffizier gewesen“, sagt Brieden. „ Kurz vor seinem Tod habe ich erfahren, dass er an der Partisanenbekämpfung beteiligt war.“ Partisanenbekämpfung, das habe im Zweiten Weltkrieg Judenmord geheißen. Schweigen und Vertuschung in den Familien. Das habe er selbst erlebt.

Unschuldsvermutung für alle Opfer?

Heinz Busse wollte diese Fragen nicht stellen. Jeder Name ein Opfer, das ist seine Intention. „Für alle gilt die Unschuldsvermutung“, sagt er. In Hagen habe die Dorfgemeinschaft nicht den Fokus darauf gelegt, wer in der SS gewesen sei, wer sich schuldig gemacht habe.

Anders ist es für ihn mit seiner eigenen Geschichte. „Wir waren alle kleine Nazis“, sagt er, der 1932 geboren wurde. Zwei Jahre lang war er Pimpf. Und er ist heute stolz darauf, dass seine Mutter trotz allem während des Krieges gelegentlich sagte, dass „das mit den Juden“ so nicht in Ordnung sei.

Seine eigene Auseinandersetzung habe nach seiner Pensionierung begonnen, als er in der Hagener Dorfchronik las. Den Jahren 1933 bis 1945 sind darin gerade einmal 31 Zeilen gewidmet. Einer der Autoren war er selbst. Das wollte er so nicht stehen lassen und wollte mit seinen Recherchen ein Stück Wiedergutmachung dessen leisten, was er vorher versäumt hatte. Mit dieser Aufarbeitung geht er aber nicht so weit, wie Brieden es im Sinn hat.

Hans-Erich Hergt vertritt die Meinung, dass die Namen der Gefallenen wichtig für das Gedenken in Familien sind. Quelle: Beate Ney-Janßen

Mit dessen Idee kann sich auch Hans-Erich Hergt nicht anfreunden. Er gehe in jedem Jahr zu den Gedenkfeiern am Volkstrauertag, sagt der ehemalige Neustädter Ortsbürgermeister und verwendet wie Busse den Begriff Mahnmal.

Es gibt einen gemeinsamen Nenner

Hergt hat sich erst vor zwei Jahren für die Instandsetzung des Erster-Weltkrieg-Denkmals Zwischen den Brücken eingesetzt. Ihm ist wichtig, dass die Gefallenen darauf verzeichnet sind. Ein Denkmal sei es für ihn erst dann, wenn Namen darauf genannt werden – und zieht Vergleiche zu den Stolpersteinen. Für ihn ist das Weltkriegsdenkmal ein Ort, an dem Familien sich erinnern können. Und die martialische Gestaltung mit Stahlhelm und Schwert? Das, meint Hergt, sei lediglich dem Zeitgeschmack geschuldet.

So unterschiedlich die drei Männer die Denk- und Mahnmäler betrachten, so sind sie sich in einem einig: Als Ort des Erinnerns und der Mahnung, meinen sie, haben die Denkmäler nach wie vor ihre Berechtigung.

Gedenkfeiern und Gottesdienste am Volkstrauertag Der Volksbund Kriegsgräberfürsorge rät in diesem Jahr, von Gedenkfeiern an den Gedenkstätten abzusehen und lediglich in kleinem Kreis Kränze niederzulegen. Darum bittet auch die Stadt Neustadt und empfiehlt, Veranstaltungen mit maximal zehn Personen durchzuführen. Gottesdienste werden unabhängig davon in vielen Orten angeboten – teilweise in Kirchen, mancherorts an den Ehrenmälern. Die Kirchengemeinde Laderholz lädt für 13 Uhr zu einem Gottesdienst mit Kranzniederlegung am Denkmal an der alten Schule ein. In Hagen ist ebenfalls eine Andacht direkt am Denkmal geplant. Sie beginnt um 11 Uhr. Heinz Busse von der Dorfgemeinschaft hat Texte mit Biografien von Opfern vorbereitet, die von Konfirmanden vortragen werden. Weitere Andachten mit Kranzniederlegungen sind für Büren am Ehrenmal um 11.30 Uhr, am Ehrenmal in Empede für 14 Uhr, an Mariensees Klosterkirche für 10 Uhr und in Wulfelade für 15 Uhr geplant. Wer nicht aus dem Haus gehen möchte, kann Betrachtungen zum Volkstrauertag von Pastor Marcus Buchholz ab 10 Uhr auch auf Meer Radio hören. Gottesdienste finden außerdem statt in Abbensen um 13.45 Uhr, in Basse um 10.30 Uhr, in Bordenau um 10 Uhr und in Dudensen sowie Eilvese um 9.30 Uhr. In Hagen und Helstorf beginnt der Gottesdienst um 11 Uhr, in Neustadts Johanneskirche wird um 10 und um 17 Uhr gefeiert. In der Liebfrauenkirche Neustadts sind Besucher um 10 Uhr, in der Niedernstöckener Kirche ebenfalls um 10 Uhr willkommen. In Nöpke beginnt die Andacht um 14 Uhr, in Otternhagen um 10 Uhr. Für 11.30 Uhr ist in Poggenhagen ein ökumenischer Gottesdienst geplant, und in Schneeren wird um 10.20 Uhr in der Friedhofskapelle gefeiert. Die kommunalen Gedenkfeiern in Bordenau, Borstel und Steimbke sind abgesagt worden. Dort wird jeweils nur in kleinem Rahmen ein Kranz niedergelegt. Ebenso handhabt es die Reservistenkameradschaft am zentralen Ehrenmal in Neustadts Kernstadt.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen