Skifahren gleich vor der Haustür – das ist nach langer Pause erstmals auch wieder in Neustadt möglich. Für Langlauf-Freunde könnte der Ortsteil Eilvese in den nächsten Tagen zur beliebten Anlaufstelle werden. Gleich an der Eilveser Hauptstraße liegt der Einstieg in eine fünf Kilometer lange Tour rund um den Eckberg.

Friedrich Duensing, Vorsitzender des Skiclubs Eilvese, hat am Mittwoch höchstpersönlich den Trecker mit dem Spezialanhänger die Wald- und Feldwege entlang gefahren, um eine stabile Doppelspur im Schnee zu gewährleisten.

Loipe in Eilvese gab es zuletzt 2010

„Morgen wird noch einmal nachgespurt“, sagte sein Stellvertreter Matthias Müller, als er am Donnerstag gemeinsam mit seinem Bruder Thomas den Kurs besichtigte. Der Verein hat das kostenlose Angebot für alle Interessierten sicherheitshalber mit der Stadtverwaltung abgesprochen. Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) ist erfreut über die seltene Attraktion im Stadtgebiet.

Zuletzt gab es 2010 eine Loipe bei Eilvese. Damals hatte der Verein das Spurgerät das erste Mal nach 35 Jahren Pause wieder in Betrieb genommen. Für häufigere Einsätze fehlte sonst im norddeutschen Flachland schlicht die Schneehöhe.

Langläufer sollen Abstand halten

Der Weg führt durch die traumhafte Winterlandschaft aus Feldern, Wiesen und Wald rund um den Eckberg am Dorf. Der Einstieg liegt an der Hauptstraße nahe dem Ortseingang aus Richtung der Bundesstraße 6 kommend, wo der Eilveser Wappenstein die Besucher begrüßt. Auch der Skiclub bestückt dort regelmäßig einen Infokasten mit Neuigkeiten. Von dort führt der Weg mit den Loipenspuren zu beiden Seiten Richtung Westen in die Landschaft hinein.

Zuletzt war die Loipe bei Eilvese Ende 2010 gespurt. Jutta Paulmann ging dort mit ihren Langlaufskiern auf den Kurs. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

„Ich freue mich, dass hier vor Ort ein bisschen was angeboten wird, was Abwechslung schafft“, sagt Bürgermeister Herbst. Er bittet aber um Vorsicht und Rücksichtnahme der Sportlerinnen und Sportler. „Langlauf ist ja ein Individualsport, es dürfte keine Probleme mit den Corona-Regeln geben“, sagt Skiclub-Vize Müller. Sicherheitshalber weist der Verein auf den Wegen noch einmal deutlich auf die Corona-Regeln hin. Gefahren werden darf jeweils nur zu zweit und im Abstand zu weiteren Läuferinnen und Läufern.

Skiclub hat alle Veranstaltungen abgesagt

Gut ein Jahr ist die jüngste Vereinsaktivität her, eine Skifreizeit mit 50 Teilnehmern in Ellmau am Wilden Kaiser in Tirol, Österreich. „Dort ist jetzt natürlich alles dicht“, sagt Müller. Nach der Reise, die gerade in die Zeit der ersten Corona-Infektionen in Deutschland fiel, habe aber niemand über Symptome berichtet, sagt Thomas Müller. Die Jugend-Herbstfahrt sowie auch die neue Ellmau-Tour, die Ende Februar starten sollte, sind abgesagt, genauso wie die Vereinsversammlungen, gesellige Unternehmungen und die Auftritte des Vereins bei der Robby.

Der Einstieg zur Loipe liegt gleich an der Eilveser Hauptstraße. Quelle: Kathrin Götze

Skiclub hat fast 700 Mitglieder

Der Eilveser Club ist mit fast 700 Mitgliedern der größte in Norddeutschland. Das mag auch an attraktiven Konditionen liegen: Auf seinen Touren bietet der Verein die Skikurse für die Kinder kostenlos an, und der Mitgliedsbeitrag ist mit 40 Euro im Jahr ziemlich niedrig. Neue Mitglieder seien immer willkommen, betont Thomas Müller vom Skiclub. Mehr Infos zum Verein gibt es auf der Homepage www.skiclub-eilvese.de.

