Neustädter Land

Ältere Menschen in Pflegeheimen gehören zur Corona-Risikogruppe – und sind daher in den vergangenen Wochen besonders stark isoliert worden. Das hat viele von ihnen sehr belastet. Obwohl die strengsten Einschränkungen bereits vom Land gelockert worden sind, haben viele Pflegeeinrichtungen die Besuche aus Sorge weiterhin limitiert. Seit Mittwoch, 20. Mai, gelten nun erneut aktualisierte Bestimmungen. Die Heimbewohner haben demnach ein Anrecht auf Besuch eines begrenzten Personenkreises. Die Pflegeheime im Neustädter Land stellen sich auf die neue Situation ein.

Strenge Hygienekonzepte

Die Neustädter Seniorenresidenz am Rosenkrug beispielsweise hat ein Hygienekonzept erstellt, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. „Das musste vom Gesundheitsamt abgesegnet werden“, sagt Einrichtungsleiter Dennis Schünemann, der nun die Genehmigung in Händen hält. Ähnlich handhabt es die Medicare-Gruppe, welche drei Neustädter Residenzen am Leinebogen, am Wölper Ring und an der Lindenstraße (am Klinikum) betreibt.

„Besuche werden ausschließlich in speziell dafür hergerichteten Räumen stattfinden“, sagt Medicare-Pressesprecher Bernhard Rössler. Die Wohnbereiche blieben bis auf Weiteres nicht zugänglich. Besuche müssten vorher telefonisch angemeldet werden, jeder Senior dürfe maximal einen Angehörigen am Tag empfangen. Kleinste Symptome einer Covid-19-Erkrankung bei Bewohner oder Besucher seien selbstverständlich ein Ausschlusskriterium. Gesichtsmasken und Abstand seien Pflicht.

Personalmangel erschwert Umsetzung

Das Seniorenheim Lebensraum in Nöpke, ein kleiner Familienbetrieb, hat noch Probleme mit der Umsetzung der neuen Vorschriften. „Uns fehlt das Personal, um den Regelungen gerecht zu werden“, sagt Büroleiterin Merle Grupe. Das Unternehmen arbeite noch an einem Entwurf, der in den nächsten Tagen fertig werden soll. „Die Bestimmungen ändern sich stetig, da müssen wir immer wieder nachjustieren“, sagt Grupe. In der Zwischenzeit griffen die Bewohner auf Telefonate und Fenstergespräche mit ihren Angehörigen zurück, wie schon zuvor.

Von Alexander Plöger