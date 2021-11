Bordenau

Am Sonnabend vor dem ersten Advent ist Weihnachtsmarkt in Bordenau. Das Datum hat Tradition. Auch für dieses Wochenende waren die 14 Stände bereits organisiert. Der Schützenverein, die Landfrauen, die Dorfwerkstatt, der DRK-Ortsverein und die Fördervereine von Kindergarten und Grundschule hatten sich alle ins Zeug gelegt, um nach der Absage im vergangenen Jahr einiges nachzuholen. Doch wie so häufig in der Pandemie kam es anders. Die Chronologie der Ereignisse in Bordenau dürften typisch sein für den Advent 2021.

Bordenauer Weihnachtsmarkt: Die Vorbereitung

Um das Infektionsrisiko zu senken, hatten die ausrichtenden Vereine einen großen Zaun gebucht. Das Schulgelände, auf dem der Markt stattfindet, sollte abgesperrt werden, der Zugang durch Einlasskontrollen kontrolliert. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen wuchs wenige Tage vor dem Start das ungute Gefühl unter den Händlern und Helfern. Mit bangem Blick auf den Inzidenzwert, der auch in der Region Hannover steigt, läuft die Organisation allerdings vorerst weiter. „Die Vorfreude war groß,“ sagt Organisator Thomas Stolte vom Bordenauer Schützenverein im Rückblick.

Das Abwägen

Viel Arbeit, wenig Einnahmen, aber von der Absage überzeugt: Für Klaus Scharnhorst (von links), Thomas Stolte, Hannelore Scharnhorst, Alexander Maaß und Reinhard Reuter vom Schützenverein läuft der Weihnachtsmarkt anders als geplant. Quelle: Patricia Chadde

„Man fühlte sich nicht wirklich gut mit der Vorstellung, am Sonnabend Standdienst zu machen. Aber ich wollte meine Gruppe auch nicht im Stich lassen“, schildert eine Beteiligte die zwei Herzen, die in ihrer Brust schlagen. Die große Frage, ob es wirklich im Sinne der Gemeinschaft sei, den Bordenauer Weihnachtsmarkt durchzuziehen und möglicherweise zur Virusverbreitung beizutragen, steht plötzlich wieder im Raum – wie schon im Vorjahr. Die Schule hatte als erster Weihnachtsmarktteilnehmer schon Mitte November abgesagt. Es gab zu wenig Helfende, das war die Begründung. Die Dorfwerkstatt folgte am zurückliegenden Dienstag, am Donnerstag entschlossen sich auch die Landfrauen um Angela Quinke, der Sicherheit den Vorzug zu geben.

Die Absage

Das Organisationsteam um Stolte zieht die Reißleine. Die Absage spricht sich noch schneller im Dorf herum als die Einladung. Nur ein Problem muss gelöst werden: Tobias Müller hatte ein Leinerind zu Gulasch verarbeitet und sitzt nun auf zahlreichen, frisch gekochten Portionen. Auch Frank Ritter und Team sind Besitzer von 25 Seiten Lachs, die sie als Flammlachs anbieten wollten. Die Reihe der Nahrungsmittel lässt sich mit Pilzen, Pommes frites und Glühwein fortsetzen.

Nicht aufgeben

Der Kindergarten-Förderverein bietet selbst gebackene Kekse an. Die Spende kommt ins rosafarbene Sparschwein. Quelle: Patricia Chadde

Aber die Bordenauer halten zusammen – und lassen niemanden auf seiner verderblichen Ware sitzen. Schon am Sonnabend früh um 11 Uhr melden Kim und Tobias Müller aus ihrem Verkaufswagen an der Kirche: „Das Weihnachtsmarktgulasch ist ausverkauft.“ Als Alternative gibt es noch Pastrami, Mettwurst, eingeschweißte Würstchen und Dosenrouladen. Ab 13 Uhr stehen dann Glühweinkanister, Kekstüten des Kindergartenfördervereins und Paletten mit frischen Pilzen vor dem Schützenhaus. Aber nicht lange. Die Bordenauer kaufen 40 Fischbrötchen, Glühwein im Kanister, Kakao und Kekstüten.

Selbst Bordenaus Weihnachtsmann Gerhard Timm macht eine neue Erfahrung. Er ist an diesem Sonnabend ausnahmsweise arbeitslos, kann keine Geschenktüten an liebe Kinder verteilen. Für den Mann mit der roten Mütze und dem weißen Bart ist das ein Novum in seinen 89 Lebensjahren. Aber Schützenbruder Alf Reddert findet die Absage richtig, auch wenn dem Schützenverein die Einnahmen fehlen. „Hauptsache, man kann weiter in den Spiegel gucken“, stellt er Moral über finanziellen Vorteil – wie die anderen Beinahe-Weihnachtsmarkt-Anbieter auch.

Michel Peter (von links) und Christian Mahner kaufen bei Reinhard Reuter, Alexander Maaß und Dirk Ryll ein, damit die Ehrenamtlichen nicht auf der Ware sitzen bleiben. Quelle: Patricia Chadde

Von Patricia Chadde