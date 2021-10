Neustadt

Launig, mit Jubel und Applaus haben die Mitglieder der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde den 60. Geburtstag gefeiert. Aus anfänglich acht Mitgliedern im Jahr 1961 hat sich die Gemeinde inzwischen auf 110 Mitglieder erweitert. „Vor Corona waren es sogar 140 Mitglieder. Wir hatten viel Glück. Gott hat uns immer zur rechten Zeit Leute geschickt. So auch unsere neue Diakonin Thekla Neumann“, berichtet Waldemar Krüger, der seit 57 Jahren dazugehört. „Wir freuen uns, dass unsere Gottesdienste im Gegensatz zum allgemeinen Trend immer sehr gut besucht sind“, ergänzt Hans-Jürgen Kretz, der mehr als 20 Jahre als Gemeindeleiter tätig war.

Die Moderatorinnen Thekla Neumann (links) und Antje Kretz führen launig durch die Jubiläumsshow. Quelle: Carola Faber

Munteres Jubiläumsfest

Unter dem Motto „Fest der Begegnungen“ gab es zum Auftakt der Feier eine Jubiläumsmitmachshow. Nach der Begrüßung von Gemeindeleiterin Gisela Sommer startete das Kreativ-Team mit Antje Kretz und Thekla Neumann, die am Sonntag als neue Diakonin der Gemeinde eingeführt wurde, eine Reise durch sechs Jahrzehnte Gemeindegeschichte im Format von Fernsehshows. Dazu gehörten die jeweiligen Topsendungen wie „Dalli Dalli“, „Montagsmaler“, „Dingsda“, „Wer wird Millionär“ oder „Klein gegen Groß“. Die Gäste konnten sich spontan den Aufgaben stellen oder ihr Geschick beweisen.

Gemeindeleiterin Gisela Sommer bei der Eröffnung der Festveranstaltung. Quelle: Carola Faber

So ging es beispielsweise darum, so schnell wie möglich in der Bibel Zitate zu finden, alte Fotografien zu erkennen oder Geschicklichkeit beim Jonglieren mit einem Tischtennisball zu beweisen. Gewonnen haben auf jeden Fall alle Gäste, und die symbolischen Preise, die für ein intaktes Gemeindeleben stehen sollen, landeten in einem Koffer. Nach den Grußworten und Glückwünschen von der stellvertretenden Bürgermeisterin Ute Lamla, Marie-Theres Crone von der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul sowie Pastor Marcus Buchholz von der Liebfrauenkirche wurde bei anregenden Gesprächen im Garten noch fröhlich weitergefeiert.

Waldemar Krüger (links) und Hans-Jürgen Kretz gehören schon lange zur Evangelischen Freikirche. Quelle: Carola Faber

Von Carola Faber