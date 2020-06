Neustadt

Für viele Neustädter ist es eine fünfte Jahreszeit: Das Schützenfest mit Bärenmusik, Ausmärschen, Zapfenstreich und den Ehrungen der Majestäten. Dieses Jahr ist alles anders: Auflagen rund um die Corona-Pandemie verhinderten das feucht-fröhliche Volksfest, das an diesem Wochenende gefeiert werden sollte.

Eine besondere Situation für Schützenkommandeur Dirk Frese: Er hatte im Vorfeld um Zurückhaltung gebeten – und die Neustädter aufgefordert, auf Ersatzfeierlichkeiten zu verzichten. Für ihn fällt das ausgefallene Fest in eine schwierige Zeit. Frese ist erstmals turnusmäßiger Kommandeur des Events. Ob sich der Wechsel zwischen den Kompanien wegen der Pandemie verschiebt oder ob er seinen Posten 2021 erneut antreten darf, ist noch nicht geklärt.

Schützenfest im kleinen Kreis

Ganz verzichten wollten die Neustädter nicht auf ihr Fest. Das belegen Beiträge in sozialen Medien: Der Sonnabend-Einkauf in voller Montur, Fahne hissen im kleinen Kreis oder ein Sekt in einem der Lokale an der Marktstraße gab es zu sehen. Ebenso Anstecker mit Mund-Nasen-Schutz-Motiv und viele Erinnerungsvideos an frühere Feste füllen die Kanäle. „Ein kleiner Spaziergang und die obligatorische Currywurst gehören eben dazu“, sagt Tim Tucholski. Gemeinsam mit Clemens Richter hatte er sich auf den Weg durch die Innenstadt gemacht und viele Menschen getroffen, die sie sonst aus dem Schützenfest-Umfeld kennen. Er freut sich auf das Fest 2021, dass „hoffentlich wieder normal abläuft.“

Verein bietet ein Paket für Fans

Für richtige Fans gibt es beim Verein der Neustädter Sportschützen ein besonderes Paket für dieses Jahr: Zwei gravierte Gläser, einen Pin und den passenden Blumenhalter kann man über die Internet-Seite unter www.neustaedter-sportschuetzen.de bestellen. „Wer mag, kann auch nur die Gläser bestellen“, sagt Vorsitzender Andreas Moldenhauer. Auch er wisse von vielen Gruppen, die sich „im kleinen Kreis“ treffen wollten, um sich ein wenig Schützenfeststimmung an diesem Wochenende zu erhalten. Wer daheim eine Fahne gehisst und davon Fotos gemacht hat, kann sich ebenfalls per E-Mail bei den Neustädter Sportschützen melden. Die Aktiven wollen Fotos veröffentlichen und versprechen den Teilnehmern eine besondere Medaille für ihr Engagement.

Von Mirko Bartels