Neustadt

Eine Woche nach dem Bekanntwerden des ersten größeren Corona-Ausbruchs in einem Neustädter Seniorenheim warten die Bewohner und Mitarbeiter der betroffenen Pflegestation auf die Ergebnisse weiterer Tests. Nach Auskunft der Region Hannover bleibt das St. Nicolaistift trotz zuletzt sprunghaft gestiegener Infektionszahlen das einzige Heim in Neustadt, in dem derzeit Corona-Fälle registriert wurden. Alle 16 Bewohner des Schwerpflegebereichs Haus an der Leine befinden sich seit dem Wochenende vorsichtshalber in Quarantäne. „Nach heutigem Stand ist niemand schwer erkrankt, niemand musste ins Krankenhaus oder beatmet werden“, sagt Einrichtungsleiter Detlev Seliger.

Nach einem Verdachtsfall hatte der Träger, die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM), hausinterne Schnelltests durchgeführt. Sie waren bei sechs Bewohnern des Anbaus und vier Mitarbeitern positiv ausgefallen. Das Gesundheitsamt Hannover hat am Donnerstag weitere Tests durchgeführt, um die bisher als Verdachtsfälle eingestuften Infektionen zu verifizieren. „Ich bin vorsichtig zuversichtlich, dass wir am Wochenende die Ergebnisse der gründlicheren PCR-Tests bekommen“, sagt DALM-Sprecher Gunnar Schulz-Achelis.

Anzeige

„Im Großen und Ganzen gute Stimmung“

Besuche sind im St. Nicolaistift aktuell nicht möglich. Die Bewohner sind ihrerseits angehalten, verzichtbare Gänge in die Stadt zu vermeiden. Quelle: Mario Moers

Welche Auswirkungen hat der Ausbruch auf das Leben der übrigen rund 100 Bewohner des Seniorenheims? Eine unmittelbare Folge und vermutlich die schwerwiegendste für die Senioren ist das vorläufige Besuchsverbot. Ihnen wird außerdem geraten, auf Ausflüge in die Stadt oder den Supermarkt möglichst zu verzichten. Verboten ist es nicht. Neu ist außerdem eine Maskenpflicht auf den Gängen und in den öffentlichen Bereichen. „Eingesperrt fühlt sich hier aber keiner“, sagt Rudolf Bibow, Vorsitzender der Bewohnervertretung. Er wird über wichtige Entwicklungen unterrichtet. „Insgesamt habe ich nicht bemerkt, dass die Stimmung im Haus sich geändert hat. Im Großen und Ganzen ist sie gut“, sagt er.

Auch Barbara Hagen, die regelmäßig ihre 91-jährige Großtante in dem Heim besucht, ist zufrieden mit dem Krisenmanagement. „Als Angehörige empfinde ich die Kommunikation als zuverlässig und transparent“, sagt die Neustädterin. Seit Beginn der Krise habe sie den Eindruck gewonnen, im Nicolaistift habe man die Hygieneregeln umfangreich und strikt umgesetzt. So galten auch über den Sommer hin weiter strenge Regeln für Besucher, die offenbar weniger gelockert wurden als in anderen Heimen. Eine Feststellung, die andere Angehörige auch gegenüber Neustadts Behindertenbeauftragten Irene Siedow mehrfach bestätigt haben. Sie leitet eine Demenz-Selbsthilfegruppe, die sich normalerweise in der Bibliothek des Stifts trift. Auch das ist derzeit nicht möglich.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers