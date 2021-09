Neustadt

Immer wenn die Anzahl der gelben Zettel und der blauen Umschläge nicht identisch ist, wird es stressig für die Helferinnen und Helfer in Neustadts Briefwahlstelle. Immer wieder kommt es dann zu kleinen Unsicherheiten bei den 120 Freiwilligen. Die blauen Umschläge beinhalten die Stimmzettel eines Wählers, das gelbe Formular die Unterschrift. Zählt eine Stimme, obwohl der eingesandte Rückumschlag nicht vollständig korrekt verschlossen ist? Wie sind Unterlagen zu behandeln, denen der Absender vermutlich versehentlich die Wahlbenachrichtigung zur Bundestagswahl beigelegt hat?

Die Leiterin der Briefwahlstelle in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Ute Kemmer hat viel zu tun, den Helferinnen und Helfern ihrerseits Hilfestellung zu leisten. Alle möglichen Unregelmäßigkeiten werden detailliert protokoliert.

Insgesamt rund 7500 Briefwahlunterlagen hatte die Stadt im Vorfeld verschickt, ein Rekord. Zum Vergleich: Bei der Wahl des Regionspräsidenten 2016 waren es rund 2500 Briefwählerinnen und -wähler. „Die Briefwahlstelle ist heute der entscheidende Ort“, sagt deshalb Neustadts Wahlleiter Maic Schillack kurz nach Schließung der 56 Wahllokale. Nachdem er die letzten im Rathaus-Briefkasten eingeworfenen Unterlagen abgeholt hat, eilt er zur Unterstützung der 23 Teams. Die werden bis voraussichtlich spät in den Abend die Stimmzettel auszählen. „Das wird zäh. Ich danke schon jetzt allen für den langen Atem“, so Schillack.

Organisation reibungslos

Zur Galerie Es wird ein langer Wahlabend, für die über 400 Wahlhelferinnen und Helfer, die nach Schließung der Wahllokale die Stimmen aus insgesamt vier Wahlen auszählen.

Nennenswerte Probleme oder Reibungen im Ablauf hat der Wahlleiter am Sonntag keine registriert. „Die Menge an Briefwählerinnen und -wählern hat die Situation in den Lokalen entzerrt“, sagt Schillack. Auch an Helferinnen und Helfern mangelte es, entgegen vorheriger Befürchtungen, nicht. Rund 400 Freiwillige und einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sorgten für einen flüssigen Ablauf. Bürgermeister Dominic Herbst verteilte seit dem Vormittag Schokolade in den Wahllokalen, um die Truppe bei Laune zu halten. Auf seiner Tour bemerkte er eine pandemiebedingte Besonderheit. „Besonders auf den Dörfern freute man sich, mal wieder den Nachbarn zu treffen“, konstatiert Herbst der selber seine Stimme in der Grundschule Stockhausenstraße abgab.

Tatsächlich waren diese Begegnungen allgegenwärtig. „Ach Rüdiger, sieht man dich auch mal wieder“, begrüßt Wahlleiter Martin Stephan einen Bekannten in der Grundschule. „Es ist ja sonst nichts gewesen, wo man sich sieht“, freut sich eine Wählerin.

Von Mario Moers