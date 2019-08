Mardorf

Darf man ins Wasser, oder darf man nicht? Besucher am Badestrand Weiße Düne stellen Parkranger Henrik Holte am Dienstag fast ausschließlich die gleiche Frage. Holte ist gerade dabei, rote Warnhinweise auf die Blaualgeninformationstafeln entlang des Strandwegs anzuschrauben. „Warnung! Zur Zeit hohes Blaualgenaufkommen“ steht darauf. Am Montag hatte die Region Hannover für das Steinhuder Meer eine Blaualgenwarnung ausgesprochen, am Mardorfer Strand gilt sogar ein Badeverbot. Doch besonders Touristen waren am Dienstagvormittag unsicher, wie sie sich nun verhalten sollen. Denn das Wort Verbot suchten sie zumindest am Vormittag vergeblich.

Zur Galerie Seit Montag gilt eine Warnung der Region, das Steinhuder Meer aufgrund der hohen Blaualgen-Konzentration zu meiden. Die meisten Besucher halten sich an die Warnhinweise.

Unklare Beschilderung

Sind die vorhandenen Hinweise nun als absolutes Verbot zu verstehen oder bloß eine Empfehlung? Ein Blick an das Ufer schafft zunächst keine Klarheit. Denn trotz Warnung planschen dort Jugendliche, Spaziergänger halten ihre nackten Füße in das potenziell verseuchte Wasser. „Entschuldigen Sie, ist das mit den Blaualgen jetzt aktuell? Darf man denn mit den Füßen noch rein?“ Judith Hülsing ist für einen Familienausflug nach Mardorf gekommen. Die englische Verwandtschaft ist zu Gast, ihr zehnjähriger Sohn würde gern ins Meer gehen. Von dem Badeverbot hat sie aus den Medien erfahren. Vor Ort fragt sie allerdings den Parkranger, um sicherzugehen.

Besonders Eltern von kleinen Kindern und Hundebesitzer sollten, so die Warnung der Region, wachsam sein. Beim Verschlucken ist mit Übelkeit, Erbrechen oder Atemnot zu rechnen. Wieso sind dann nicht eindeutig identifizierbare Badeverbotsschilder aufgestellt? Möglicherweise, weil schlichtweg die falschen Schilder aufgehängt wurden. „Wir sind dabei, das zu klären und so schnell wie möglich die richtigen Verbotsschilder anzubringen“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt am Nachmittag. Wenig später ist der Strand mit Flatterband abgesperrt. Die Region hat nachgebessert.

Am Dienstag planschen Jugendliche am Ufer. Eigentlich ist dort baden verboten. Quelle: Mario Moers

Jeden Sommer wieder

Grundsätzlich ist eine Blaualgen-Warnung am Steinhuder Meer nicht ungewöhnlich. „Wir haben das jeden Spätsommer“, erklärt Holte. Ernste Schäden trügen dabei, der Erfahrung nach, vor allem Hunde davon, die zu viel hochbelastetes Wasser trinken. „Dem Hörensagen nach kommt es hier jährlich zu einem Todesfall“, sagt der Ranger und warnt gleichzeitig vor Panikmache. Zahlreiche Hinweistafeln am Strand klären über den umsichtigen Umgang mit den Blaualgen auf. Anlass, die Einhaltung des Badeverbots streng zu kontrollieren, sieht die Region deshalb auch nicht. „Wir sind keine umsetzende Behörde, die jetzt überall Ordner aufstellt“, so Wendt. Jeder Badegast sei selbst verantwortlich, ob er sich an das Badeverbot hält.

Enttäuschte Urlauber: Marina und Michael Waschke sind mit ihren Enkeln Tom-Jonas (links) und Till-Niklas aus Wolfenbüttel angereist. Eigentlich sollte es nach der Radtour ins Wasser gehen. Das Verbot trübt den Ausflugsspaß. Quelle: Mario Moers

Marina Waschke wird ihre Enkel Tom-Jonas und Till-Niklas auf jeden Fall nicht baden lassen. Auch die Radtouristin aus Wolfenbüttel fragt beim Ranger nach, wie es sich nun mit den Blaualgen verhält. Nach der kurzen Aufklärung entscheidet sie sich gegen die Erfrischung am Meer. „Wir sind empfindlich mit der Haut, da lassen wir es lieber“, sagt die Seniorin. Holte gibt gern Auskunft. „Das Wichtigste ist, dass jetzt die Information richtig fließt“, sagt er. Eindeutig erkennbare Verbotsschilder tragen dazu bei.

Was genau sind Blaualgen? Wenn im Volksmund von Blaualgen die Rede ist, sind eigentlich Cyanobakterien gemeint. Das blaue Pigment ist im Chlorophyll a enthalten. Cyanobakterien sind natürliche Bestandteile in Seen und Flüssen. Vor allem in nährstoffreichen Gewässern kann es bei anhaltend warmem Wetter zu einem sehr starken Wachstum der Blaualgen kommen. Je nach Wetterlage können Cyanobakterien auch zur Oberfläche auftreiben und Schwimmteppiche bilden, die der Wind ans Ufer schieben kann. Ein untrügliches Zeichen für Blaualgen ist grünlich-trübes Wasser mit einer grünen Schicht darauf. Sie sind giftig und können besonders für Kinder ein Gesundheitsrisiko sein, wenn Wasser mit hoher Konzentration geschluckt wird oder in die Atemwege gelangt. Sie können Übelkeit, Durchfall und Entzündungen von Hals, Augen und Ohren hervorrufen. Eine Aufnahme von Cyanotoxinen durch die Haut ist hingegen unwahrscheinlich. Schwerwiegendere Folgen sind Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen und allergische Reaktionen. Für Hunde können Cyanobakterien tödlich sein, wenn sie sich nach dem Baden das Wasser aus dem Fell lecken.

Zum Weiterlesen:

Von Mario Moers