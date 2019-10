Neustadt

O'zapft is! Wie viele Schläge Kernstadtbürgermeister Johannes-Jürgen Laub ( CDU) gebraucht hat, bis das Bier floß, hat am Freitagabend niemand mehr gezählt. Doch man kann es ihm nicht verübeln, schließlich war das Oktoberfest im Penthouse über der Tanzschule Kressler nach eigener Angabe das erste in Neustadt. Über 300 Besucher sorgten dabei schon früh am Abend für tolle Stimmung. Viele hatten sich extra für den Anlass ein Dirndl oder eine Lederhose besorgt. Moderne Schnitte, Pastelltöne und Glitzer sind bei den Damen besonders angesagt.

„Wenn man im Norden schonmal ein Oktoberfest hat, nimmt man das natürlich gerne mit“, sagte ein Besucher erfreut. Der gebürtige Neustädter wohnt inzwischen in Hannover. Das Fest im Penthouse hat ihn wie viele andere Besucher zurück in die Heimat gelockt. Margit Kahle kam aus Bad Iburg, Samantha Cannizzo sogar aus Dänemark, um zu feiern.

Erfolgreiches erstes Jahr

Auch für die Organisatoren war das Oktoberfest ein besonderes Ereignis. „Wir haben das Penthouse vor exakt einem Jahr hier in der Marktstraße eröffnet, jetzt feiern wir das erfolgreiche erste Jahr“, sagt Manuel Kressler. Nach der erfolgreichen Premiere soll das Oktoberfest eine jährlich stattfindende Institution werden. Das nächste Mal gefeiert wird aber bereits deutlich früher. Am Sonnabend, 23. November, steigt die Penthouse-Geburtstagsfeier. zum einjährigen Bestehen.

Jeannine Beyer und Jaqueline Richard stoßen an beim ersten Oktoberfest im Neustädter Penthouse. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers