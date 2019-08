Mardorf

Das Festliche Wochenende am Nordufer startet am Freitag um 19 Uhr mit einer Beachparty. Die DJs D-Trex und Projekt N sorgen für gute Stimmung. Am Sonnabend geht es ab 14 Uhr weiter mit Spiel und Spaß für die ganze Familie. Am Riesensandkasten Weiße Düne können sich die Kleinen auf einen Kinder-DJ, ein Karussell und Mitmach-Aktionen freuen, wie einen XXL-Kickertisch und weitere Beach-Fußballspiele. Die Coverband Agent Dee stimmt ab 20 Uhr auf das Highlight des Wochenendes ein, das Feuerwerk über dem Steinhuder Meer, das diesmal um 22.15 Uhr beginnt. Auch im Anschluss feiern die Gäste mit Agent Dee weiter.

Die Veranstalter empfehlen, mit Bus oder Fahrrad anzureisen. Zum Samstagabend setzen Steinhuder Meer Tourismus und Regiobus zusätzliche Busse für die An- und Abreise ein. Zusätzlich zu den Linienfahrten sind zwischen 17.48 und 21.48 Uhr stündlich zwei Gelenkbusse vom ZOB Neustadt zur Haltestelle Weiße Düne unterwegs. Weiterhin fahren Rufbusse der Linie 830/831 ab 16.46 Uhr im Zwei-Stunden-Takt ab Neustadt nach Mardorf. Und der Fahrradbus 835 fährt um 16.48 und 17.48 Uhr ab ZOB.

Für die Rückfahrt zum ZOB Neustadt stehen um 22.50 Uhr und um 23.50 Uhr zwei Gelenkbusse an der Haltestelle Mardorf-Weiße Düne bereit.

