Welze

Die folgenschweren Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die globalen Handelsbeziehungen bekommen auch die Betreiber der Biogasanlagen im Neustädter Land jetzt deutlich zu spüren. Infolge explodierender Strompreise erwirtschaften die Anlagen derzeit höhere Einnahmen. Gleichzeitig blicken Betreiber wie der Welzer Landwirt Hartmut Lübbert aber mit großer Sorge auf die gleichzeitig immer weiter steigenden Preise für Mais, Düngemittel und Kraftstoffe. „Ich versuche jetzt alle Register zu ziehen, um den Mais, der im Herbst als Silage in die Anlage gehen soll, dann auch bezahlen zu können“, sagt Lübbert.

Auf dem Gelände der Biogasanlage in Welze entsteht derzeit ein neues Gärrestlager. Quelle: Mario Moers

Das russische Landwirtschaftsministerium kündigte zum Wochenbeginn an, den Export von Weizen, Gerste, Mais und Roggen bis zum 30. Juni auszusetzen, berichtete das Nachrichtenportal agrarheute am Dienstag. Europaweit drosseln etliche Düngemittelfabriken aufgrund der hohen Energiepreise derzeit ihre Produktion. Es ist die tägliche Flut solcher Nachrichten und deren zu erwartende Auswirkungen, die Hartmut Lübbert seit einigen Wochen jeden Morgen eine lange Zeit an seinen Computer bindet. „Ich bin täglich mit dem Terminhandel an der Strombörse beschäftigt, kaum mehr praktisch arbeitender Landwirt“, erzählt Lübbert.

Jeden Morgen um 7 Uhr analysiert er die für den Tag prognostizierten Strompreise. Lübbert guckt, zu welchen Tageszeiten der Markt am meisten für seinen Ökostrom zahlt. Danach programmiert er die Motoren der Biogasanlage. Theoretisch könnte er diesen Vorgang auch automatisieren. Der Algorithmus sei allerdings noch nicht so effizient wie er selbst, also mache er es auch selbst. „Man versucht die kleinen Schräubchen zu drehen, um die hohen Kosten an den anderen Stellen abzufedern“, sagt Lübbert. Besonders im Auge behält er den Maispreis. Denn ohne Mais kein Biogas. Die Anlage in Welze wird jeweils zur Hälfte mit Mais und Gülle gefüttert. Weil in den Maisanbau ebenfalls viel teure Energie gesteckt wird, um die Silage mit dem Maishäcksler zu verarbeiten oder den Dünger mit dem Trecker zu verteilen, steigt am Ende auch hier der Preis. „Ich rechne mit 30 Prozent höheren Maispreisen im Herbst“, sagt Lübbert.

Die Pistole auf der Brust

Neben einer Sauen- und Ferkelhaltung betreibt der Welzer gemeinsam mit Ulrich Wiese die Biogasanlage, die etwas außerhalb des Dorfes gelegen ist. Sie produziert Wärme für etwa 80 Prozent der Haushalte im Ort, die an das fünf Kilometer lange Fernwärmenetz angeschlossen sind. Der Strom, den die Anlage außerdem aus der eingespeisten Silage (Hauptsächlich Mais und Gülle) gewinnt, reicht für rund 2000 Haushalte. Das Fernwärmenetz könnte Welze quasi autark versorgen, wenn es sein müsste. Die Motoren, die zum Betrieb der Biogasanlage notwendig sind, laufen zu 98,5 Prozent mit der Kraft des eigenen Erzeugnisses. Die restlichen Prozent Kraftstoff, ohne die gar nichts läuft, sind Heizöl. 24.000 Liter braucht die Anlage im Jahr. Gerade ist der Tank halb leer.

Mit Schrecken blickt Lübbert deshalb auf den Ölpreis, der seit Monaten nur nach oben geht und mit Kriegsbeginn in ungeahnte Höhen kletterte. Auch bei Öl und Diesel muss er nun täglich abwägen, wann er einen Kaufvertrag abschließt. Es kann passieren, dass ihn Angebote von Energiehändlern per E-Mail erreichen, über die er innerhalb von 48 Stunden entscheiden muss. Etwa ob er seine Stromproduktion für eine gewisse Zeit zu einem bestimmten Festpreis verkauft. „Das sind einsame Entscheidungen“, sagt er. Und ob die Rechnung am Ende aufgeht, kann er nicht voraussagen. „Ich weiß nicht, ob der Gewinn reicht, ich bin doch kein Börsenmakler.“

Lechner: Härten für Bauern in Roten Gebieten abwenden Der Krieg in der Ukraine ist nur eine von vielen Belastungen, die Biogasanlagen-Betreiber in Neustadt empfindlich treffen. Auch die im Frühjahr erfolgte erweiterte Ausweisung besonders nitratbelasteter Bereiche als Rote Gebiete hat direkte Auswirkungen auf die Betriebe. Auf dem Gelände der Biogasanlage in Welze entsteht derzeit ein neues Gärrestelager, Kostenpunkt 400.000 Euro. Gärreste sind das, was übrig bleibt, nachdem Mais und Gülle in der Anlage vergoren wurden. Es dient üblicherweise als Dünger. Weil der gemäß Düngeverordnung nur noch in Maßen statt Massen und zu wenigen Zeiten im Jahr auf die Äcker gefahren werden darf, braucht es zusätzliche Lagerkapazitäten. Übergeordnetes Ziel der Regulierung ist die Vermeidung eines weiteren Nitrateintrags in das Trinkwasser. Ein Thema, das auch in Neustadt immer wieder für Zündstoff sorgt. Um die finanziellen Mehrbelastungen für die Landwirte abzumildern, pocht unter anderem der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner darauf, die Ausweisung der Roten Gebiete nach dem Verursacherprinzip neu zu regeln. Die EU-Kommission hatte zuletzt Vorschläge aus Deutschland zur Bewertung der Roten Gebiete abgelehnt. „Wir befürchten, dass die Aufgabe des emissionsbasierten Ansatzes zu einer existenzgefährdenden Härte für Grünlandbetriebe führt. Auch die bäuerliche Landwirtschaft in Neustadt und Wunstorf würde das empfindlich treffen“, so Lechner. Er fordert darüber hinaus, das Messstellennetz dicht auszubauen. Das könne Landwirte in Neustadt entlasten. So befänden sich etwa viele Betriebe in einem Roten Gebiet, weil ein Messbrunnen in Hagen einen zu hohen Nitratwert anzeige. Weiter davon entfernt gelegene Betriebe könnten hoffen, mit weiteren Brunnen aus dem Roten Gebiet zu fallen, wenn näher gelegene Messbrunnen geringere Nitratwerte ausweisen.

Von Mario Moers