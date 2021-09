Neustadt

Mit Beratung zur Rente ist bei Martina Voltmer jetzt Schluss. Ab sofort ist sie selbst in Rente und freut sich sehr auf diese Zeit. 37 Jahre lang hat die heute 63-Jährige die Geschäftsstelle des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) in Neustadts Leinstraße geführt und Menschen zu ihrem Recht verholfen.

Ob sie viel Kontakt zu den Mitgliedern des SoVD hatte? Voltmer schaut leicht irritiert und sagt: „20 bis 25 Leute – pro Tag.“ So viele Besuche hatte sie in Zeiten vor Corona. „Manche kamen nur zur Tür herein, sahen was hier los war und sind erst einmal wieder gegangen“, erinnert sie sich. Dem überwiegenden Teil ihrer Besucher konnte sie helfen. Sei es beim Beantragen von Schwerbehindertenausweisen, bei Anträgen ans Jobcenter, wenn es um Sozialhilfe ging oder aber bei der Rente. „Schön war es immer, wenn jemand hinterher zu mir kam und sich bedankt hat“, sagt sie.

Auch beim privaten Einkauf hörte die Arbeit nicht auf

Der direkte Kontakt zu den Mitgliedern des Verbandes hat ihr immer am meisten Spaß gemacht. Selbst dann, wenn sie beim Einkaufen in Neustadt mit dem Ruf angehalten wurde: „Frau Voltmer, ich habe da mal ’ne Frage!“ „Dann bin ich nicht abgezwitschert, sondern habe beraten“, sagt sie lachend.

In der Pandemie-Zeit lief das Telefon heiß

Mit der Pandemie wurde allerdings alles anders. Persönliche Kontakte in der Geschäftsstelle fielen aus, stattdessen lief ihr Telefon heiß. Eher noch mehr Kontakte, aber nicht mehr nur solche aus „ihrem“ Mitgliederkreis. Der SoVD hatte eine Hotline eingerichtet, auf der alle Anrufe aus Niedersachsen aufliefen. „Dann musste ich auch schon mal jemanden aus Emden beraten.“ Da das so war und sie doch lieber all die Neustädter, die ihr ans Herz gewachsen sind, direkt vor der Nase gehabt hätte, entschied sie sich, ihren Rentenantrag einzureichen. Ab sofort will sie erst einmal für ihre Enkel da sein.

Mitglied im SoVD bleibt sie natürlich und hat bei diversen rührenden Abschieden auch schon viele Angebote zu weiterem Kontakt und auch zur Mitarbeit bekommen. Ob es nun die Einladung zum regelmäßigen SoVD-Kaffeenachmittag ist oder die Aussicht auf einen Posten im Vorstand. Wenn sie anfange sich zu langweilen, komme sie gerne darauf zurück, sagt sie und lacht.

Von Beate Ney-Janßen