Helstorf

Zu Sommermusiken in den Kirchen in Helstorf und Mandelsloh laden die Kirchengemeinden im Juli und August ein. Das zweite Konzert der Reihe ist für Sonntag, 12. Juli, 17 Uhr, in der Helstorfer Kirche geplant. Organist Jan Katzschke hat ein Programm zusammengestellt, in dem es um Vögel und Vierbeiner geht.

Die Henne ist auf der Orgel hören

Eine vertonte Jagd oder Imitate von Tierstimmen, ein tierisches Thema von Mendelssohn als Improvisation und eine Orgelmusik, die den vielsagenden Namen „Der Pferdefuß“ trägt – Katzschke war es ein Leichtes, Arrangements zu finden, die er unter dem von ihm ausgewählten Thema spielen kann. Humorvoll möchte er das Konzert verstanden wissen und sagt: „Manchmal hört man direkt die Henne.“

Anzeige

Die Konzerte der Sommermusik dauern jeweils 30 Minuten. In der Kirche dürfen 50 Zuhörer sitzen. Die Türen werden weit geöffnet, sodass Interessierte bei größerem Andrang auch vor der Kirche die Orgelmusik genießen können.

Weitere HAZ+ Artikel

Spenden für Künstler erbeten

Der Eintritt ist zu allen Konzerten frei, um eine Spende für die Künstler wird gebeten. Die Konzertreihe wird am Sonntag, 19. Juli, 17 Uhr, in Mandelsloh mit einem Konzert von Elisabeth Schwanda mit Musik für Blockflöte fortgesetzt.

Lesen Sie auch:

Von Beate Ney-Janßen