Mandelsloh/Helstorf

Die Sonntage den ganzen Sommer über bei anspruchsvoller Musik in der Kirche ausklingen lassen: diese attraktive Kombination bieten auch in diesem Jahr wieder die „Sommermusiken“ der Kirchengemeinden Helstorf, Mandelsloh und (das ist neu) Niederstöcken. An insgesamt neun Sonntagen finden in den drei Orten den ganzen Sommer über kleine, aber mehr als feine Konzerte statt. 30 Minuten dauern die Auftritte, die jeweils um 17 Uhr beginnen und der Eintritt ist auch dieses Jahr grundsätzlich frei. Spenden sind natürlich herzlich willkommen. Den Auftakt macht am Sonntag, 4. Juli, der Neustädter Kammerchor. Der 20-köpfige Chor stellte bereits bei seinem ersten Konzert nach der Zwangspause in Vesbeck zu Pfingsten unter Beweis, dass er das Singen nicht verlernt hat. In der Woche darauf, am Sonntag, 11. Juli, spielt die Sommermusik in Mandelsloh. An der Bratsche und Orgel sind dann Stephan Pätzold (Dresden) und Jan Katzschke zu hören. Flyer mit dem vollständigen Programm werden gerade noch erstellt. Die Sommermusiken werden aber auch an dieser Stelle rechtzeitig angekündigt.

Ein Kind der Pandemie

Mit den Sommermusiken gelang den Kirchengemeinden im vergangenen Jahr ein Achtungserfolg in einer Zeit, als Kultur eigentlich kaum möglich war. Die kleinen Konzerte in der Mandelsloher St.-Osdag-Kirche und der Helstorfer Kiche waren stark besucht. Zwischen 50 und 70 Gäste waren erlaubt, die kamen regelmäßig. „Wir mussten zum Glück niemanden wegschicken, aber haben uns auch gefreut, wie gut es angenommen wurde“, sagt Mitorganisator Jan Katzschke. In diesem Jahr ist als dritter Veranstaltungsort die St.-Gorgonius-Kirche in Niedernstöcken hinzugekommen. Die erste Sommermusik dort spielt der Organist Ulfert Smidt aus Hannover am 18. Juli. Sein Programm: Romantische Orgelsonaten. In Niedernstöcken findet dann auch der Abschluss der Reihe am 29. August statt. „Von Venedig nach London“ lautet der Titel des Abends, der sicher einen Höhepunkt der Sommermusiken markiert. Drei Violinen und ein Cembalo spielen Barockmusik. „Zum Abschluss gönnen wir uns an dem Abend noch einmal richtig etwas“, sagt Katzschke.

Der Kammerchor Neustädter Land (links) bei seinem ersten Auftritt nach der Corona-Zwangspause in Vesbeck zu Pfingsten. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Tatsächlich darf man angesichts des umfangreichen und attraktiven Aufgebots durchaus die Frage stellen, wie so eine Reihe sich eigentlich finanziert. Der Eintritt ist schließlich frei. „Unser Publikum hat im letzten Jahr ganz großzügig gespendet“, erzählt Katzschke. Zudem haben einige der festangestellten Musiker sich bereit erklärt, zugunsten ihrer pandemiegebeutelten freiberuflichen Kollegen auf die Gage zu verzichten.

Von Mario Moers