Mariensee

Musikalische Erlebnisse in historischer Kulisse: Im August können sich Freunde der klassischen Musik auf vier abwechslungsreiche Konzerte im Kloster Mariensee freuen. Der Marienseer Kreis, der das kulturelle und geistliche Leben im Kloster mitgestaltet, möchte mit der Konzertreihe „Sommerklassik im Kloster“ in dieser besonderen Zeit Künstler unterstützen und Räume für Musik als Seelennahrung schaffen.

Junge Ensembles eröffnen den Reigen

In Kooperation mit der Musikhochschule Hannover gibt es zwei Konzerte. Ein Cellotrio von der Hochschule macht am Sonntag, 2. August, den Anfang. Die Musiker spielen dort ab 16 Uhr Werke unter anderem von Georg Friedrich Händel, Jean-Baptiste Barrière, David Popper und Joseph Haydn.

Eine Woche später, am Sonntag, 9. August, können die Zuhörenden bereits ab 12 Uhr in die musikalische Welt der Komponisten Astor Piazolla, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns, Antonio Vivaldi und Bernhard Romberg eintauchen. Victoria Gelman (Violine) und Fedor Grigoriev (Cello) haben sogar noch weitere Stücke im Repertoire.

Devion Duo bringt Schwung in den Hof

Elisabeth Gebhardt und Nemanja Lukic spielen als Devion Duo Musik von Barock bis Tango. Quelle: Kay-Christian Heine

Das Devion Duo aus Hannover ist für Sonntag, 16. August, ab 16 Uhr eingeladen. Elisabeth Gebhard an der Geige und Nemanja Lukic am Akkordeon wollen mit Barock, Tango und Neuer Musik die Gäste zwischen den Klostermauern in Bewegung bringen.

Das Duo Seraphim mit Britta Hauenschild an der Traversflöte und Andreas Düker an der Barockgitarre beendet die Konzertreihe am Sonntag, 30. August, ab 16 Uhr mit musikalischen Verrücktheiten des Barock.

Anmeldungen sind erforderlich

Die jeweils etwa einstündigen Konzerte sind im Innenhof des Klosters Mariensee, Höltystraße 1, Abstands-und Hygieneregeln sind einzuhalten. Der Gang zum Innenhof ist zum Bedauern der Veranstalter nicht barrierefrei, es gibt einige Stufen. Bei schlechtem Wetter wird in die Klosterkirche ausgewichen. Die Gäste werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz auf dem Weg zu ihrem Sitzplatz zu tragen.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang bitten die Veranstalter um Spenden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (0 50 34) 87 99 90 oder per E-Mail an info@kloster-mariensee.de. Die personenbezogenen Daten werden zur Rückverfolgung von Infektionsketten drei Wochen lang aufbewahrt.

Von Kathrin Götze