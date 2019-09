Eilvese

Eine heimische, winterharte und widerstandsfähige Staude haben die Eilveser zu ihrer ersten Dorfpflanze erkoren. Beim Nachhaltigkeitswochenende sprach sich die Mehrheit der Wähler für das Gewächs mit den gelben Blüten aus, das auch ein wenig an das golden strahlende Dorfwappen erinnert. Auch jetzt zu pflanzen lohnt noch, die Blütezeit dauert von Juni bis Oktober.

Sinn der Wahl ist, mit einer Gemeinschaftsaktion mehr heimische Blühgewächse in die Gärten zu bekommen, um so etwas für Bienen und Insektenvielfalt zu tun. Möglichst viele Eilveser sollen die Dorfblume in ihre Gärten pflanzen. Wer sie nicht selbst besorgen will, kann das Sonnenauge auch über eine Sammelbestellung des Vereins Bürger für Eilvese beziehen. Wer dabei sein will, schreibt eine E-Mail an info.eilvese@t-online.de. Im nächsten Jahr soll eine neue Dorfpflanze gewählt werden.

Von Kathrin Götze