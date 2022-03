Neustadt

Drei Musikgrößen hat das Quintett Spark sich ausgewählt, als Referenz für sein Konzert in der Reihe „Kultur im Schloss“ am Freitag, 11. März, 20 Uhr, im Schloss Landestrost. So will die Gruppe einen Dialog zwischen Barock und Moderne schaffen.

Mit Songs aus dem Repertoire von Johann Sebastian Bach, Lucian Berio und den Beatles bringen Spark drei Musikikonen zusammen. Alle drei, meint das Trio, eine der Geist des Visionären, eine beständige Neugier und ein Faible für subtile Sinnlichkeit. Darin liegt der Reiz für die Musikerin und die vier Musiker von Spark: sich immer wieder zu hinterfragen und neu zu erfinden.

Der Eintritt zu dem Konzert kostet 21 Euro, ermäßigt 16 Euro. Karten sind unter Telefon (0511) 61625200 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de erhältlich sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet auf www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist unter Telefon (01805) 700733 erreichbar.

Von Beate Ney-Janßen