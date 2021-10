Neustadt

Auf der Landwehr (Kreisstraße 347) müssen Autofahrer ab Montag, 11. Oktober, mit Behinderungen rechnen. Für den Abriss des ehemaligen Möbellagers und angrenzender Gebäude muss die Straße zwischen der Unterführung und dem Lidl-Markt halbseitig gesperrt werden, wie der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue meldet.

Ampel regelt den Verkehr

Die Sperrung werde voraussichtlich zehn Arbeitstage dauern, sagt Gleue. Eine verkehrsabhängig geschaltete Baustellenampel regelt den Verkehr. Um zu verhindern, dass der Stau von der Unterführung bis in die Kreuzung der Bundesstraße 442 (Nienburger Straße/Wunstorfer Straße) zurückreicht, haben die Fahrzeuge von dort bei starkem Verkehrsaufkommen stets Vorrecht.

Wer aus Richtung Westen kommt, muss entsprechend länger warten. Die Fahrer könnten aber auch über die Königsberger Straße, die Verbindung Am Kuhlager/Memeler Straße oder die Siemensstraße ausweichen, um beispielsweise zur Nienburger Straße zu gelangen. Auch in der Nacht und am Wochenende bleibt die Landwehr halbseitig gesperrt. Voraussichtlich am Freitag, 22. Oktober, soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Von Kathrin Götze