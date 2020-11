Neustadt

Wilde Schmierereien an Wänden sind für viele ein Ärgernis im Stadtbild. Doch liebevoll gefertigte Graffiti sind inzwischen auch als Kunstform anerkannt. Mit mehreren Flächen, die für legale Sprühfarbengemälde freigegeben sind, wollen junge Neustädter der Szene Gelegenheit geben, zu zeigen, was sie kann. Dafür haben sie sich die Sporthalle der Leine-Schule an der Bunsenstraße ausgeguckt. Die Backsteinwände dort sind ohnehin schon mit zahlreichen sogenannten Tags versehen, also Namenskürzeln, mit denen Sprayer sich verewigen wollen. Manche davon sind schon mit viel Sorgfalt und Farbe ausgearbeitet – offenbar ist der Kontrolldruck dort nicht so hoch wie andernorts.

An den Wänden der Turnhalle Bunsenstraße haben bereits etliche Sprayer ihre Tags hinterlassen - werden sie nun legale Sprühflächen? Quelle: Kathrin Götze

Der Otternhagener Max Kaup (25) setzt sich für die legalen Sprühflächen ein. Gemeinsam mit dem gleichaltrigen Leon Rabe aus Suttorf und zahlreichen anderen Künstlern aus dem Stadtgebiet hat er sich am Projekt „Kunst am Bahnhof“ beteiligt. In den Porträts der Neustädter Ortschaften sind die Stilrichtungen bunt gemixt. Auf Kaups Lieblingsbild zu Luttmersen haben Leon Rabe und Marek Konarski beispielsweise die moderne Graffiti-Ästhetik mit der Mosaiktechnik alter Kirchenfenster kombiniert – es ist einer der Blickfänge der Galerie.

Hinter dem Jugendhaus gibt es bereits eine legale Graffiti-Fläche, die intensiv genutzt wird – auch von Schulklassen. Quelle: Kathrin Götze

Ein tolles Projekt, das weiter wachsen sollte, findet der junge Otternhagener. Legale Sprayerflächen an der Bunsenhalle wären aus seiner Sicht eine mögliche Fortsetzung. „Wenn sie auf einer solchen Fläche in Ruhe malen können, müssen die Leute nicht mehr in Hektik und bei Nacht losgehen“, meint er und Rabe pflichtet ihm bei: „Dann sieht das Ergebnis auch besser aus.“ Denkbar wären auch angeleitete Sprühaktionen oder Workshops an solchen Stellen – KGS und Leine-Schule haben Ähnliches bereits im Kunstunterricht angeboten. Die Stadt hat schon einzelne legale Flächen, etwa am Spielplatz Silbernkamp oder hinter dem Jugendhaus. Doch diese liegen eher verborgen. „Die Maler wollen schon, dass ihre Sachen gesehen werden“, sagen Kaup und Rabe. An der Bunsenhalle herrscht reger Publikumsverkehr, tagsüber im Schulbetrieb der BBS, und abends häufiger bei Punktspielen des Basketballteams TSV temps Shooters.

Auch am alten Hallenbad könnten sich junge Künstler ausprobieren - zumindest bis zum Abriss. Quelle: Kathrin Götze

Mit ihrer Initiative rennen sie in Neustadts Politik offene Türen ein – und ebenso in der Stadtverwaltung. Kulturausschuss und Ortsrat Neustadt haben sich bereits dafür ausgesprochen. Wenn der Verwaltungsausschuss Ende des Monats zustimmt, ist das Projekt unterwegs. „Der Weg zur Legalisierung sollte den Sprayern den Nervenkitzel und den Reiz am Verbotenen nehmen und auch den Steuerzahler sowie die Mitarbeiter im Fachdienst 91 (Soziales) entlasten“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

In der vorausgegangenen Diskussion war auch der Vorschlag gekommen, möglicherweise könnte auch das alte Hallenbad als legale Graffitifläche freigegeben werden, „nach Prüfung aller verkehrssicherungspflichtigen Aspekte“, wie es in der Vorlage heißt. Ideenstadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat, der auch für die Grünen im Ortsrat sitzt, sagt dazu, man sei für solche Initiativen offen. Allerdings müssten die Sicherheits- und Haftungsfragen vorab aufs Sorgfältigste geklärt werden. Auch Foto- oder Filmarbeiten im alten Hallenbad habe man aus diesem Grund noch nicht zulassen können, trotz vieler Anfragen.

Von Kathrin Götze