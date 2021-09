Neustadt

Gerade erst feierte das St. Nicolaistift sein 600-jähriges Bestehen in Neustadt. Jetzt steht das Seniorenheim an der Lindenstraße vor dem wohl größten Umbau seiner Geschichte. Für insgesamt 18 Millionen Euro wird der Komplex saniert, ein großer Teil neu gebaut. Ziel ist, die Kapazität der Anlage von 113 auf über 160 Plätze zu erweitern.

Zum Wochenbeginn informierte der Träger, die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM) Bewohner und Angehörige über die Pläne. Es ist vorgesehen, dass etwa die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner während der heißen Phase des Umbaus in das Auenland zieht. Dort entsteht gerade eine weitere Einrichtung des St. Nicolaistifts. Der Neubau am Wölper Ring soll dafür zum Frühjahr 2022 bezugsfertig hergerichtet sein. Nach Fertigstellung der neuen Trakte ziehen die Senioren zurück an die Lindenstraße.

Riesiger Bedarf

In diesen Neubau am Wölper Ring ziehen die Bewohner des St. Nicolaistifts vorübergehend während der Bauphase um. Das Gebäude soll im Frühjahr 2022 fertig sein, im Mai ist der Umzug. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Der Bedarf in Neustadt ist so groß, dass wir lange Wartelisten haben, die wir nicht bedienen können“, berichtet Dagmar Brusermann, Theologischer Vorstand der DALM, den Ausbau. Der beschäftigte das Kuratorium des Stifts bereits seit fast zehn Jahren, erläutert sie. „Der 1976 gebaute Komplex ist nach über vier Jahrzehnten grundsanierungsbedürftig.“ Es habe auch Überlegungen gegeben, einen Neubau an anderer Stelle zu errichten oder das Heim in einen Wohnkomplex umzubauen. Beides wurde verworfen, zugunsten der nun vorgestellten Erweiterungs- und Modernisierungslösung. Die Gestaltung übernimmt das Braunschweiger Büro Ahrens. Architekt Christoph Ahrens hat in der Region zuletzt das Rosemarie-Nieschlag-Seniorenheim in Lehrte entworfen. Konkret wird die in zwei Bauphasen ablaufen.

So läuft es ab

Der Flügel an der Albert-Schweitzer Straße wird abgerissen. Dort entsteht der dreistöckige Neubau des St. Nicolaistifts. Quelle: Mario Moers

Im Mai 2022 ziehen die Bewohnerinnen und Bewohner der zweistöckigen Trakte entlang der Albert-Schweizer-Straße und westlich des Silbernkamp an den Wölper-Ring. Diese Gebäudeteile werden ab Juli 2022 abgerissen und mit dreistöckigen Neubauten innerhalb der selben Grundstücksgrenzen ersetzt. 18 Monate sind für diesen ersten Bauabschnitt vorgesehen. Ende 2023 könnten die ausgelagerten Bewohner zurück in die neuen, modernen Zimmer. Das Hauptgebäude und das sogenannte Haus an der Leine, östlich des Silbernkamp, bleiben in der Zeit voll in Betrieb. Hier befinden sich die Stationen für die dementen und schwerstpflegebedürftigen Bewohner. Ihnen möchte man den großen Umzug ersparen. Anfang 2024 beginnt die zweite Phase, in der eben diese Bestandsgebäude saniert werden. Die Bewohner können dann von dort für die Dauer der Bauarbeiten schon in den Neubau umziehen. Ende 2025 soll alles fertig sein.

Mehr Mitarbeiter, kürzere Wege

Außer dem Drittel an zusätzlichen Plätzen soll der Umbau das Nicolaistift auch an die Anforderungen einer zeitgemäßen Pflege anpassen. So sei es den Pflegern aufgrund der räumlichen Gegebenheiten derzeit nicht möglich, sogenannte Lifter – elektrische Hebeunterstützer – in den Zimmern einzusetzen. Demente Bewohner verirrten sich leicht in dem verschachtelten Bau. Vor allem kürzere Wege sollen das Leben im Neubau Bewohnern und Mitarbeitern erleichtern. Bei denen kommt der Entwurf offenbar gut an. „Im Vorfeld gab es eine gewisse Verunsicherung, weil die Pläne nicht allen Mitarbeitern klar waren“, sagt Mitarbeitervertreterin Carola Zischner. „Mit der Vorstellung hat sich das positiv verändert.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nun auch in die konzeptionelle Arbeit an dem Großprojekt eingebunden. Ihre Zahl wird sich von derzeit 124 auf bis zu 200 im Neubau erhöhen.

Von Mario Moers