Neustadt: St. Osdag-Konzertreihe beginnt mit Chorkonzert

Mandelsloh

In der St. Osdag Kirche beginnt die Konzertsaison. Das Jahresprogramm ist bereits geschnürt. Zum Auftakt findet am Sonnabend, 2. April, ein Chorkonzert statt. Los geht es um 19.30 Uhr.

Der Flötenchor, geleitet von Tanja Helberg, und der Posaunenchor unter der Leitung von Jan Stünkel haben für den Abend eine Titelauswahl zusammengestellt, die Helberg mit „ein Kessel Buntes“ umschreibt. Klassik, Pop und Choräle sollen sich abwechseln. An der Furtwängler-Orgel begleitet Jörg Eikemeier. Der Eintritt ist frei, Spenden können aber gerne gegeben werden. Die Musiker haben entschieden, alle Einnahmen der Ukraine-Hilfe zukommen zu lassen. Es gilt 3G-Regel.

Das weitere Programm

Das nächste Konzert folgt am Sonnabend, 23. April, um 20 Uhr. Dann gastiert der Prager Organist Pavel Cerny in der St. Osdag-Kirche. Gleich drei Könner an der Orgel werden am Sonnabend, 2. Juli, 20 Uhr, zur Internationalen Orgelnacht nach Mandelsloh kommen. Neben Jan Katzschke aus dem Neustädter Land nehmen der Brite Henry Fairs und der Südafrikaner Jeremy Joseph auf der Bank vor dem Instrument Platz. Ein zweites Konzert hat sich der Flötenchor vorgenommen: eine Sommerserenade, die für Sonnabend, 3. September, 19.30 Uhr, geplant ist.

Ein Weihnachtskonzert ist in Vorbereitung und auch die Reihe der Sommermusiken in Helstorf, Mandelsloh und Niedernstöcken steckt noch in der Vorbereitungsphase. St. Osdag wird also klingen in diesem Jahr.

„Wir hoffen sehr, unsere kleine Konzertreihe in diesem Jahr bis zum Ende durchführen zu können“, sagt Bodo Messerschmidt aus dem Konzertausschuss der Gemeinde. Zwei Corona-Jahre haben den Musikliebhabern manches Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für die anstehende Saison sind alle Beteiligten zuversichtlich auf ein Happy End.