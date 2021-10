Mandelsloh

20 Musiker umfasst das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode, dass am Sonntag, 24. Oktober, zu „Tänzerischen Frühlingsklängen“ in die St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh lädt. Es ist das größte Konzert dort seit Beginn der Pandemie. Der vermeintlich im Herbst unpassende Titel ist der Verschiebung des ursprünglichen Termins im Mai geschuldet. Die Kirchengemeinde und die Singakademie Niedersachsen haben sich als Veranstalter auf die 2-G-Regel geeinigt, um möglichst vielen Menschen das Konzerterlebnis bieten zu können.

Theodorakis erstes Klavierkonzert kommt zu Ehren

Das Kammerorchester bietet Klänge der italienischen Renaissance von Ottorino Resighi, Tänze von Franz Schubert und folkloristische Melodien Bela Bartoks aus dessen Heimat Ungarn. Tanzmusik von Claude Debussy spielt die Harfenistin Cornelia Schott. Rezitatorin Heidrun Heinke widmet sich den Tänzen vieler Epochen in Gedichten. Pianist Nicolas Bajorat beschäftigt sich in dem Konzert mit dem griechischen Komponisten Mikis Theodorakis, der vor wenigen Wochen im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Bajorat hat dessen erstes Klavierkonzert einstudiert.

Eintrittskarten für die „Tänzerischen Frühlingsklänge“ kosten 20 Euro und sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Biermann in der Kernstadt, beim Theater- und Konzertkreis unter Telefon (0 50 32) 6 17 99, in der St.-Osdag-Apotheke, Amedorferstraße 31 in Mandelsloh, sowie nach einer E-Mail an vorstand@singakademie-niedersachsen.de erhältlich. Es gibt eine Abendkasse.

Von Beate Ney-Janßen