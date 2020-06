Neustadt

Eine Freiheitsstrafe auf Bewährung fordert die Staatsanwaltschaft Oldenburg in ihrer Anklage gegen einen Mardorfer Landwirt, in dessen Stall im vergangenen Dezember 1208 Schweine qualvoll starben. Der 28-jährige Züchter aus Eilvese steht im Verdacht, die Tiere nicht ausreichend mit Futter und Wasser versorgt zu haben. Das Massensterben war eher zufällig dem Vater des Stallverpächters aufgefallen. Er hatte bemerkt, dass die Güllebehälter auffällig leer waren. Nach Informationen des Landvolks Mittelweser habe es sich möglicherweise auch um eine menschliche Tragödie gehandelt. Der Beschuldigte befand sich demnach in Behandlung.

Noch keine Aufklärung

Der Fall hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bezeichnete die Zustände als „ethisch und tierrechtlich nicht hinnehmbar“. Sie forderte eine „umgehende und umfassende“ Aufklärung. Die hat es nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Oldenburg bislang nicht gegeben. Ein von der anfänglich betrauten Staatsanwalt Hannover in Auftrag gegebenes Gutachten liegt bis heute nicht vor. Es sollte klären, ob die automatische Fütterungsanlage in Ordnung war. Auch die Untersuchungsergebnisse der toten Tiere haben die Justiz in Oldenburg bislang nicht erreicht. Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg ist für alle Strafsachen im Bereich der Landwirtschaft in Niedersachsen zuständig.

Die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, dass über den Fall nun am Amtsgericht in Neustadt entschieden wird. Akzeptiere der Beschuldigte den Fall, müsse keine Hauptverhandlung stattfinden. Bei der Strafe auf Bewährung würde auch keine Geldstrafe fällig.

Schweinemastanlage ist wieder in Betrieb

Tierschützer hatten im Zusammenhang mit dem Mardorfer Schweinesterben darauf aufmerksam gemacht, dass es bundesweit immer wieder zu vergleichbaren Fällen kommt. Der Vorfall in Mardorf habe auf tragische Weise die Probleme der Massentierhaltung verdeutlicht, erklärte damals Jan Peifer, der Vorsitzender des Vereins Deutsches Tierschutzbüro.

Die Schweinemastanlage etwas außerhalb Mardorfs ist unterdessen wieder in Betrieb. Der Eigentümer, ein Landwirt aus Mardorf, produziert dort ebenfalls Schweine.

