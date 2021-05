Neustadt

Die Notbetreuung für Krippen- und Hortkinder ist seit Mai in Neustadt wieder gebührenpflichtig, wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling mitteilt. Eltern, deren Kinder in einer Kita in die Notbetreuung aufgenommen wurden, müssen nun für jeden Betreuungstag den 21. Teil der festgelegten Monatsgebühr zahlen.

„Bei der Abrechnung wird jeder Tag berücksichtigt, an dem das Kind für die Notbetreuung angemeldet wurde“, sagt Kühling. Ein Tag gilt dann als in Anspruch genommen, wenn die Eltern ihre Kinder nicht mindestens 48 Stunden vorher bei der zuständigen Kita-Leitung abmelden. Die Basis für die Gebührenabrechnung in Corona-Zeiten hat der Rat der Stadt Mitte April in seiner Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Benutzung der Kindertageseinrichtungen beschlossen.

Notbetreuung greift ab Inzidenz von 100 in der Region

Abgerechnet werden soll jeweils im Folgemonat. Eltern bekommen dann einen entsprechenden Bescheid zugesandt. Die Notbetreuung als so genanntes „Szenario C“ greift ab einer Inzidenz von 100 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dabei gilt für Neustadt der Wert der gesamten Region Hannover. Den rechtlichen Rahmen dazu gibt das niedersächsische Kultusministerium vor.

Am Dienstag lag der Inzidenzwert für die Region bei 122,4, in Neustadt sind aktuell 90 Personen als infiziert gemeldet, die Inzidenz hier liegt bei 79,6.

Von Mirko Bartels