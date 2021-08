Neustadt

Die Stadt beginnt in Kürze mit der Sanierung der von Radlern viel genutzten Querverbindung zwischen den Straßen „Im Heidland“ und der „Hans-Böckler-Straße“. Die Arbeiten der Teilstrecke „An der Torfbahn“ sollen in zwei Wochen abgeschlossen sein, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. „Diese Ost-West-Verbindung ist einer der Hauptwege für Fußgänger und Radfahrer. Der Weg führt direkt von den westlichen Siedlungsgebieten der Kernstadt zum Bahnhof“, sagt er. Um den Weg robuster und die Nutzung hochwertiger zu machen, sollen dort ein neues Mineralgemisch und eine Deckschicht aus Splitt aufgebracht werden. „Zusätzlich wird noch eine sogenannte Entwässerungsmulde angelegt“, sagt er.

Zwei Ausweichstrecken

Beginnen sollen die Arbeiten Anfang der Woche. Die Verbindung wird dann für etwa zwei Wochen gesperrt. „Nutzer sollten in dieser Zeit über die parallel verlaufende Verbindung „Am Hüttengleis“ oder die Siemensstraße ausweichen“, sagt Gleue. Man habe die Ertüchtigung der Grünwegeverbindung bewusst in die Ferien gelegt, um Beeinträchtigungen für den Schülerverkehr zu vermeiden. Die Stadt Neustadt investiert rund 45.000 Euro in die Herstellung des Weges.

Von Mirko Bartels