Neustadt

Bereits in der kommenden Woche startet in der Kernstadt an der Breslauer Straße ein weiteres Bauprojekt der Stadt, das für Anwohner einige Einschränkungen mit sich bringt. Gemeinsam mit dem Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt (ABN) lässt die Stadt diesen Bereich runderneuern und zusätzlich einige angrenzende Straßen aufarbeiten. Nach dem Baubeginn am Montag, 6. September haben die Planer gut sechs Monate Bauzeit für die umfangreichen Veränderungen festgesetzt. Am Ende der Arbeiten soll sich der gesamte Straßenzug auch oberirdisch neu präsentieren.

Besserer Schutz vor Hochwasser

„Weil das vorhandenen Kanalnetz zahlreiche Schäden hat, müssen der Schmutz- und der Regenwasserkanal ausgetauscht werden“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Dabei werde man auch vergrößern: Um künftig gegen stärkere Regenfälle besser gewappnet zu sein, soll der neue Durchmesser bei 40 Zentimetern liegen – bisher war sein Querschnitt nur halb so groß.

„Die oberirdischen Gestaltung muss ebenfalls angepasst werden, weil zum Beispiel die Gehwege aktuelle Richtlinien nicht mehr erfüllen“, sagt Gleue. Die gesamte Straßenbreite soll laut Planung in Zukunft eine so genannten gepflasterte Mischfläche sein. „Wir werden die Breslauer Straße zum verkehrsberuhigten Bereich mit den entsprechenden Nutzungsrichtlinien ausbauen“, sagt er.

Erste Sperrungen ab Montag

Beginnen sollen die Arbeiten am westlichen Ende der Breslauer Straße beim Ahnsförth-Kreisel. Dieser steht dann etwa vier Wochen lang nicht zur Verfügung und wird für den motorisierten Verkehr gesperrt. „Der Linien- und Schulbusverkehr wird während dieser Zeit über die Hirschberger Straße umgeleitet. Regiobus richtet für ÖPNV-Nutzer eine Ersatzhaltestelle ein“, sagt Gleue.

Betroffen sind die Regiobus Linie 802 und der Rufbus R83w. Beide sollen umgeleitet werden. Für die Linien 801, 830 und 831 gelte dies lediglich für die Schulfahrten. Die Haltestelle Neustadt/Breslauer Straße entfallen dann, wie es von Regiobus heißt. Ersatzhaltestellen für beide Fahrtrichtungen gibt es an der Hirschberger Straße auf Höhe der Hausnummer 1 und 2.

Ebenfalls ab Montag soll die Breslauer Straße von ihrer Einmündung in die Schulze-Delitzsch-Straße aus für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. „Fußgänger können die Baufelder auch weiterhin passieren“, sagt Gleue.

Wenn die Kanalarbeiten beim Kreisverkehr abgeschlossen sind, sollen die Arbeiten entlang der Breslauer Straße weiter gehen. Denn Kreisel wolle man erst einmal provisorisch wieder frei geben, bis er abschließend neu asphaltiert werden kann.

Die Gesamtkosten für die Gemeinschaftsmaßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rund 625.000 Euro. Die Kosten teilen sich ABN (etwa 405.000 Euro) und die Stadt Neustadt (etwa 220.000 Euro) „Für Anwohner besteht bei dieser Maßnahme keine Beitragspflicht“, sagt Gleue.

Von Mirko Bartels