Neustadt

Die Stadtverwaltung lässt in den kommenden Wochen an mehreren Gemeindestraßen eine etwa einen Zentimeter dicke Asphaltschicht aufbringen. Die neue Deckschicht verhindert, dass beispielsweise Regenwasser durch kleinere Risse in den Straßenunterbau eindringt und dessen Substanz beschädigt. Entsprechend bearbeitet werden die Amselstraße, die Straße Über der Linde und die Beethovenstraße.

Beginn in erster Novemberwoche

Die Arbeiten in der Neustädter Kernstadt sollen in der ersten Novemberwoche starten. Wann sie an den einzelnen Straßen genau beginnen, kann die Stadt im Vorfeld noch nicht sagen. Da der Deckschichteinbau stark witterungsabhängig ist, kann es im Zeitplan zu Verzögerungen kommen. Wenn beispielsweise eine in einer anderen Stadt geplante Maßnahme länger dauert oder aufgrund von Frost nicht durchgeführt werden kann, verschieben sich automatisch auch alle folgenden Arbeiten.

Wenn der Einbau der Deckschicht beginnt, müssen Verkehrsteilnehmer einiges beachten: Da das Material zunächst aushärten muss, ist ein sofortiges Überfahren der Schicht nicht möglich. Die Wartezeit beträgt je nach Witterung zwischen 15 und 45 Minuten. Die Fachfirma sichert das Baufeld eigenverantwortlich. In den jeweiligen Straßen wird frühzeitig ein Halteverbot eingerichtet.

Von Susann Brosch