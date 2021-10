Neustadt

Die Innenstadt ist im Umbruch – mit dem Rathausbau im Bereich südlich der Marktstraße wird sich das Gesicht der City stark verändern. Aktuell sind Abrissunternehmer dabei, alten Gebäudebestand auf dem künftigen Rathausplatz abzuräumen. Etliche Gebäude im Bereich zwischen Linden- und Wunstorfer Straße (B 442) sind bereits verschwunden. An einem Verkehrskonzept für den Bereich wird die Stadt noch länger feilen müssen.

Ursprünglich war geplant, eine Zufahrt für den Lieferverkehr zum Rathaus und den Geschäften in dem Bereich von der Wunstorfer Straße aus einzurichten. Doch die für die Bundesstraße zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr protestiert: „Der betrachtete Straßenabschnitt zählt mit rund 15.000 Fahrzeugen täglich zu den höchst verkehrsbelasteten Straßen im Stadtgebiet Neustadt“, heißt es in einer Stellungnahme der Behörde zum Bebauungsplan.

Beengte Situation vor dem Bahnhof

Die beengte Situation auf dem Abschnitt der Wunstorfer Straße vor dem ZOB mit den zwei Ampelkreuzungen und dem (ohnehin zu schmalen) Fahrrad-Schutzstreifen erlaube eine solche Regelung auch dann nicht, wenn die Transporter dort nur rechts einbiegen dürfen, wie es geplant war. „Rechts rein, rechts raus“, nennt die Stadt die Regelung, nach der zumindest Linksabbieger den Verkehr nicht zusätzlich aufhalten sollten.

Eine weitere Abbiege-Möglichkeit für Lastwagen soll es an der Wunstorfer Sraße nicht geben. Quelle: Mirko Bartels

Denn mit einer weiteren Abbiege-Möglichkeit für Lastwagen gäbe es auch einen weiteren Gefahrenpunkt für die Radfahrer. Allein die Bahnhofskreuzung ist ein Unfallschwerpunkt, an dem schon mehrere Radfahrer nach Zusammenstößen mit abbiegenden LKW schwer verletzt wurden oder ihr Leben verloren.

Bauverkehr über Herzog-Erich-Allee

Die Stadt schlägt nun vor, zumindest den Bauverkehr zum Rathausbau stattdessen doch vollständig über die Herzog-Erich-Allee abzuwickeln. Verkehrskoordinator Benjamin Gleue sagt, voraussichtlich werde man dafür das nördliche Ende der Lindenstraße nutzen, das aktuell nur über die Zufahrt Schäfergasse erreichbar ist. Eine langfristige Lösung müsse dann gemeinsam mit der Landesbehörde erarbeitet werden, sagt Gleue.

Ein ausgearbeiteter Entwurf für die Gestaltung des Rathausplatzes liege noch nicht vor. Dem zuständigen Projektleiter und Stadtplaner Friedrich Wippermann schwebte immer eine offene Sicht- und eigentlich auch Wegeachse zwischen Rathaus und Bahnhof vor – das ist einer der Gründe, dass die Stadt jetzt etliche der Bestandsgebäude dort erworben hat und abreißen lässt. Inwieweit sich die Idee offener Wege vom Bahnhof und ZOB in die Innenstadt umsetzen lässt, steht angesichts der stark befahrenen Bundesstraße dazwischen aber noch in den Sternen.

Zusätzliche Ampel passt nicht

„Aus städtebaulicher Sicht ist dieses Ansinnen nachvollziehbar“, heißt es dazu von der Landesbehörde. Allerdings habe man bereits in Abstimmungsgesprächen für das geplante Neustadttor am ZOB deutlich gemacht, dass eine ungesicherte Querung für Radfahrer und Fußgänger dort nicht stattfinden dürfe. Und gesicherte Lösungen, etwa ein weiterer Ampel-Übergang, dürften nicht zulasten der Verkehrssituation an den beiden benachbarten Ampeln führen. Zwischen den beiden Kreuzungen liegen nur knapp 150 Meter, auf denen zu Stoßzeiten die Autos dicht an dicht stehen.

Noch ist keine hieb- und stichfeste Lösung in Sicht. Der CDU-Ratsfraktionssprecher und Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner hatte einmal die Frage aufgeworfen, ob die Bundesstraße überhaupt auf diesem Weg durch die Innenstadt führen müsse. Und FDP-Mann Thomas Iseke hält an der alten Idee eines zusätzlichen „Leinesprungs“ der Bundesstraße südlich der Kernstadt fest. „Das Problem bleibt aber, dass ich eine Umleitungsmöglichkeit über eine Bundesstraße brauche, wenn die B 6 mal gesperrt werden muss“, sagt Gleue. Auch eine Gemeindestraße westlich der Gleise, wie sie die CDU kürzlich wieder ins Gespräch gebracht hat, wäre dafür nicht geeignet.

Straßenabschnitt kann nicht auf Dauer so bleiben

Fest steht, dass sich auf dem Abschnitt der Wunstorfer und Nienburger Straße durch die Innenstadt etwas tun muss. Auch der ebenerdige Bahnübergang Nienburger Straße könne so nicht auf Dauer beibehalten werden, sagt Gleue. Er hatte sich als Gefahrenstelle erwiesen, als die Leinebrücke der B6 verstärkt wurde und der Schwerlastverkehr durch die Stadt rollte: Mehrfach war die Schranke auf Lastwagen gekracht, deren Fahrer versuchten, den Bahnübergang zu queren, aber dann nicht genug Platz hatten.

Der Bebauungsplan für das Gelände rund ums Rathaus ist Thema in der Ratssitzung am Donnerstag, 14. Oktober, ab 18 Uhr in der Aula der BBS, Bunsenstraße 6.

Von Kathrin Götze