Geflüchtete aus der Ukraine und ihre privaten Gastgeber sind situationsbedingt auf die schnelle Auszahlung staatlicher Hilfen angewiesen. In Neustadt beweist die Verwaltung hier Tempo. Bereits im laufenden Monat konnten Geflüchtete, die ordnungsgemäß bei der Stadt angemeldet wurden, Leistungen gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

Auszahlung am Donnerstag

Die nächste Auszahlung findet am Donnerstag, 31. März, für den Monat April statt. Die Scheckausgabe befindet sich in der Anmeldung des Fachdienstes Soziales hinter dem Jugendhaus am Großen Weg (Nebeneingang Ecke Leinstraße). Geöffnet ist von 13 bis 16 Uhr. Für die Scheckausgabe wird kein Termin benötigt. Die Geflüchteten müssen ihre Ausweisdokumente mitbringen, es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Dolmetscher werden vor Ort sein. An diesem Tag finden dort keine anderen Termine statt.

Die Stadt Neustadt hat am vergangenen Wochenende insgesamt 170 Geflüchtete aus der Notunterkunft in der Turnhalle der Berufsschule anderweitig einquartierten können. Der große Teil lebt nun in privat zur Verfügung gestellten Wohnungen und Zimmern. 25 Männer wurden in dem Hotel Surfers Paradise in Mardorf untergebracht. 13 Personen leben nun in dem Wohnheim für Geflüchtete an der Bunsenstraße, eine sechsköpfige Familie in einer städtischen Wohnung. Die Menschen werden weiter durch die Stadt Neustadt betreut.

Kochgeräte benötigt

Erfolgreich war auch ein Spendenaufruf der Stadt, bei dem um Betten und Bettzeug gebeten worden war. Beides wird aktuell nicht mehr benötigt. Ein Bedarf besteht aktuell vor allem im Bereich der Kochgeräte. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Töpfe und Pfannen sowie Kochutensilien können am Montag, 28. März, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr im alten Feuerwehrgerätehaus an der Lindenstraße abgegeben werden. Weitere Wohnungsangebote nimmt die Stadt per E-Mail an fluechtlinge@neustadt-a-rbge.de entgegen. Oder telefonisch unter (05032) 84119.

