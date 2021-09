Neustadt

Jeder sollte die Chance bekommen, sich einzigartige Bilder ins Haus zu holen. Mit dieser Idee eröffnete Neustadts Kunstverein vor 30 Jahren seine Artothek. Die anfängliche Auswahl von einem Dutzend Bildern ist mittlerweile auf rund 400 angewachsen – und durch ein Geschenk der Stadt zum 30-jährigen Bestehen ergänzt worden.

„Wir sind so glücklich, dass wir diesen Raum vom Gymnasium zur Verfügung gestellt bekommen haben“, sagt Rita Steinbach-Spenhoff und weist auf das mit Kunst vollgestopfte Zimmer, das vom Foyer der Schule abzweigt. Schulleiter Reinhard Sell wiegelt ab. Es sei doch eine schöne Sache, die bildende Kunst in dieser Form im Haus zu haben. Gern würde er Artothek und Schüler einander noch näher bringen, sagt er. Dem stehe aber die prekäre Situation im Kunstunterricht entgegen.

Gymnasium hat nur einen Kunstlehrer

Momentan habe das Gymnasium lediglich einen Kunstlehrer. Sell vertröstet auf bessere Zeiten mit mehr Lehrkräften. Steinbach-Spenhoff und Artothek-Leiterin Petra Krause hoffen darauf. „Ich könnte mir vorstellen, Schüler mitzunehmen, wenn wir neue Bilder aussuchen“, sagt Krause. Junge Leute gingen mit ganz anderem Blick an eine solche Auswahl.

Seit die Artothek nach der Corona-Pause wieder geöffnet hat, ist dort wieder Leben eingekehrt. Aktuelle Erhebungen über die Nutzung hat Krause zwar noch nicht. Im Jahr 2019, vor Corona, seien aber von rund 190 Nutzern 400 Bilder ausgeliehen worden, berichtet die Artothek-Leiterin. Eine stattliche Anzahl, die sie gern noch erhöhen würde.

An den Wänden, in den Kisten – wer in den kleinen Raum geht, der die Artothek beheimatet, findet Kunst ringsum. Quelle: Beate Ney-Janßen

Einen neuen Kunden erhofft Krause sich in Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst. „Wenn ich eine Galerieschiene an der Wand habe, komme ich wieder“, sagt er und blättert neugierig durch die Originale in den Roll- und Einkaufswagen. Ein Geschenk der Stadt zum 30. Geburtstag hat er mitgebracht: natürlich ein Bild, das künftig ausgeliehen werden kann. Ein Werk der Künstlerin Gina Gass habe er ausgewählt, weil sie früher in Neustadts Jugendkunstschule unterrichtete, sagt Herbst. Mittlerweile hat Gass ihr Atelier in Hannovers Kulturzentrum Faust. Ein regionales Kunstwerk also, das demnächst Neustädter Wohnzimmer schmücken kann.

Artothek soll auch Innenstadt bereichern

So wie Sell ist auch Bürgermeister Herbst an einer engeren Zusammenarbeit und an noch mehr Aufmerksamkeit für die Artothek gelegen. Vor seinem Besuch habe er Google gefragt und festgestellt, dass Artotheken in Kommunen der Größe Neustadts eine echte Seltenheit seien. „Das müssen wir doch herausstellen“, meint Herbst – und stellt dem Kunstverein Schaufenster in der Innenstadt in Aussicht, in denen dieser sich präsentieren könne. Eine Aussicht, die Krause und Steinbach-Spenhoff gern in Anspruch nehmen wollen.

Ein weiterer Neuzugang. Künstler Gerrit Hodemacher – hier mit Leiterin Petra Krause – hat der Artothek ebenfalls ein Bild zur Verfügung gestellt. Quelle: privat

Auch Wunstorfer Gerrit Hodemacher vertreten Abstrakte Kunst von Gerrit Hodemacher, Künstler aus Wunstorf, ist ein weiterer Neuzugang in der Artothek. „Nature takes back her space“ – übersetzt in etwa: „Die Natur holt sich ihren Raum zurück“ – hat Hodemacher sein Bild für die Artothek betitelt. Hodemachers Werke wurden bereits national sowie in Monaco, Italien, den USA und Frankreich ausgestellt. „Jedes seiner Bilder ist das Ergebnis von Schnappschüssen seiner inneren Haltung, und er bemüht sich durch seine Kunst, sich bei jeder Arbeit neu zu erfinden“, sagt Artothek-Leiterin Petra Krause – erfreut darüber, den Nutzern nun einen weiteren regionalen Künstler ans Herz legen zu können.

Die Artothek kann von Mitgliedern des Kunstvereins genutzt werden. Bilder dürfen dann kostenlos entliehen werden, jeweils für acht Wochen. Geöffnet ist in Schulzeiten jeweils mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr. Etliche Bilder sind dem Kunstverein in Kommission übergeben worden. Sie können überwiegend auch gekauft werden, sollte sich jemand nach acht Wochen von einem Bild nicht mehr trennen wollen. Mehr Informationen zu Kunstverein und Artothek sind auf der Homepage https://www.kunstverein-neustadt.de/ hinterlegt.

Von Beate Ney-Janßen