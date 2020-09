Neustadt

Gemüse aus heimischem Anbau hat einen guten Ruf. Gilt dieser Heimvorteil bald auch für das Internet? Im Wettstreit der Glasfaseranbieter bemühen sich die drei konkurrierenden Unternehmen Deutsche Glasfaser, Rasannnt (Stadtwerke Neustadt) und Northern Access dieser Tage, potenzielle Neukunden von ihren Vorzügen zu überzeugen. Die Argumente reichen von nachhaltigen Verlegetechniken bis zum freundlichen Service vom heimischen Techniker. Um Kunden die Wahl zu erleichtern und die Bürger strategisch zu beraten, haben nun auch Ortsräte begonnen, die Hauseigentümer bei der Anbieterwahl zu unterstützen.

Lokale Wirtschaft unterstützten?

Bürgermeister Dominic Herbst (von links), Hiller-Geschäftsführer Bernd Hiller, Glasfaser-Experte der LeineNetz Matthias Röhl, Bauleitung Uwe Hiller, Ideenstadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer, Stadtwerke-Aufsichtsrat Willi Ostermann und Glasfaser-Experte der LeineNetz Thomas Drucklieb freuen sich über den Baustart im Gewerbegebiet Ost. Quelle: Rasannnt

„Wer Rasannnt wählt, wählt eine kommunale Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze vor Ort“, sagt Willi Ostermann. Der stellvertretende Bürgermeister und Stadtwerke-Aufsichtsratvorsitzende setzte in dieser Woche einen symbolischen Spatenstich für den Glasfaserausbau im Gewerbegebiet-Ost. Nach dem Hüttengelände und der Schubertstraße der dritte Kernstadt-Bereich, der mit dem neuen Internet-Angebot der Stadtwerke erschlossen wird. Auch Bürgermeister Dominic Herbst und der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner, beide ebenfalls Aufsichtsratsvorsitzende bei den Stadtwerken, werben für den vermeintlich doppelten Heimvorteil.

Den reklamiert allerdings auch der etablierte Anbieter Northern Access für sich. Das Unternehmen ist im 30 Autominuten entfernten Liebenau beheimatet. „Die Northern Access ist ein lokaler Anbieter, der sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Partner für schnelles Internet in Ortsteilen der Stadt Neustadt bewiesen hat“, erklärt Geschäftsführer Torsten Voigts. In einigen Ortsteilen arbeitet das Unternehmen seit Jahren mit örtlichen Elektro-Unternehmen zusammen. Die Betonung des Standortvorteils richtet sich in erster Linie gegen die Deutsche Glasfaser, die aufgrund ihrer aus großen Investmentgesellschaften bestehenden Eigentümerstruktur von Skeptikern als Breitband-Heuschrecke kritisiert wird.

Buddeln oder fräsen?

„Wir freuen uns, dass wir als Stadt unser Gewerbegebiet mit dem Angebot von Rasannnt noch attraktiver machen können“, sagt Bürgermeister Herbst zum Spatenstich. Das Rathaus bezieht in der Anbieterfrage eindeutig Position. Eine Tatsache, die den Konkurrenten Nerven, Geld und womöglich auch Kunden kosten kann. So hat die Verwaltung bereits klar gestellt, dass sie ein von der Deutschen Glasfaser mitunter verwandtes, kostengünstiges Verlegeverfahren verhindern will. Bei dem sogenannten Trenching werden die Glasfaserleitungen nicht mit den anderen Versorgungsleitungen tief im Boden verlegt, sondern knapp unter dem Asphalt (40 Zentimeter).

„Wir haben bereits in der Vergangenheit Trenching abgelehnt und werden auch in Zukunft einen Baustandard anlegen, der es ausschließt“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Northern Access und Rasannnt haben bereits im Vorfeld erklärt, auf das Trenching-Verfahren zu verzichten. „Wir setzten auf Verfahren, bei denen die Straßen und Wege geschont und nicht zerstört werden“, so Voigts. Die Kritik gegenüber dem Trenching-Fräsverfahren teilt die Deutsche Glasfaser nicht. „Das Verfahren ist bundesweit erprobt, sicher und nachhaltig“, sagt Unternehmenssprecher Christian Backs. Die Kabel tief zu verlegen sei technisch betrachtet nicht nötig, da Glasfaserkabel „nahezu unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen“ seien.

Lesen Sie auch: „ Glasfaser ist die zukunftsfähigste Technik“, sagt IT-Experte Urs Mansmann im Interview

Für Kunden ist wichtig zu wissen, dass ein Trenching-Verbot der Stadt das Engagement der Deutschen Glasfaser keineswegs verhindert. Wo sich genügend Kunden finden, wählt das Unternehmen erfahrungsgemäß eine Verlegetechnik, die den Ausbau zulässt. „Die beauftragten Generalunternehmen von Deutsche Glasfaser verwenden unterschiedliche, für Telekommunikationstrassen geeignete und bewährte Bauverfahren“, so Backs.

Showdown im Ortsrat

Um Bürgern in Schneeren die Wahl zwischen den Anbietern zu erleichtern, organisiert der Ortsrat am Dienstag, 22. September, eine Informationsveranstaltung zum Thema. Um 19 Uhr berichten Vertreter der Stadtwerke und der Deutschen Glasfaser im Restaurant San Stefan, Schneerener Str. 19, über ihre Vorhaben. Die Veranstaltung dürfte auch für Nicht-Schneerener von Interesse sein.

