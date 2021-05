Neustadt

Ein weiteres Stück öffentliches Leben kehrt im Zuge der Lockerungen zurück: Die Stadtbibliothek Neustadt öffnet ab Dienstag, 25. Mai, wieder für den Ausleihbetrieb. Einige Regeln sind dabei aber auch weiterhin zu beachten.

Maximal 10 Besucher gleichzeitig

Zusätzlich zum Personal dürfen dann maximal 10 Personen gleichzeitig in den Räumen nach Büchern stöbern – mit Abstand und Maske. Einen Termin müssen Besucher nicht extra vereinbaren, die Kontaktdaten geben sie vor Ort an. Dies ist analog per Formular oder digital per Luca-App möglich. „Der Aufenthalt sollte nicht unnötig lang sein, um Wartezeiten zu vermeiden“, betont Bibliotheksleitung Boris Korinth. Sitz- oder Verweilmöglichkeiten gebe es nicht, auch Veranstaltungen fänden noch nicht statt.

Das sind die Öffnungszeiten

Die Stadtbibliothek öffnet montags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, dienstags von 11 bis 16 Uhr und freitags von 11 bis 13 Uhr. Zudem ist an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Mittwochs bleibt die Bibliothek geschlossen.

Von pal