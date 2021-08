Neustadt

Einen Blick auf die Geschichte Neustadts abseits der touristischen Pfade ermöglicht der Arbeitskreis Regionalgeschichte mit einem neuen Stadtführer. In dem handlichen 96-Seite-Büchlein, wird Neustadts „vergessene“ Geschichte am Beispiel von 13 Orten in der Stadt erzählt.

Zehn Stationen in der Innenstadt und drei Abstecher zur Landwehr, zum Friedhof Lindenstraße und zum jüdischen Friedhof haben die Autoren Hubert Brieden und Helge Kister ausgewählt, um die Sozialgeschichte Neustadts zu erzählen. Am Schloss Landestrost erinnern sie nicht an prunkvolle Feste illustrer Adliger oder Ritterkämpfe. Stattdessen erzählen sie von den Hexenprozessen, von Folterungen und Hinrichtungen an jenem Ort. Weitere Stationen des Stadtführers führen zu der ehemaligen Synagoge, zu Stolpersteinen und zum Holocaust-Mahnmal, das an die jüdische Gemeinde in der Zeit der Nazi-Herrschaft erinnert.

1991 gab es zuletzt eine Initiative, die eine Gedenktafel an die Hexenprozesse am Schloss Landestrost anbringen wollte. Bis heute erinnert nichts an diesem Ort an die grausame Praxis vergangener Zeiten. Quelle: privat

Zwangsarbeiter und Hüttenwerk als Anlaufpunkt

Arbeitsdienst- und Zwangsarbeiterlager thematisieren die Autoren ebenso wie das Leid der KZ-Häftlinge. Und auch dem Hüttenwerk, das im 19. Jahrhundert gegründet wurde, ist in dem Stadtführer ein langes Kapitel gewidmet. Thematisiert werden unter anderem Protestaktionen aus den Achtzigerjahren.

„Die Kenntnis der anderen, vergessenen und verdrängten Geschichte ist Voraussetzung dafür, Zusammenhänge des gesamten gesellschaftlichen Lebens vergangener Epochen und damit der Gegenwart zu verstehen.“ Dieser Satz im Vorwort des Stadtführers fasst zusammen, was die beiden Autoren erreichen wollen. Dafür haben sie aus ihrem Erfahrungsschatz geschöpft, aus Recherchen, die sie seit Jahrzehnten betreiben.

Schauplätze als Anschauungsobjekte

„Mit dem Buch wollen wir die Menschen an die Schauplätze führen“, sagt Brieden. An den Gebäuden, den Denkmälern und auf den Friedhöfen, so seine Überzeugung, ließen sich die Geschichten eindringlicher erzählen – und sie blieben länger im Gedächtnis.

Der Stadtführer im Taschenbuchformat ist übersichtlich, informativ und zeigt viele Darstellungen, beigefügt ist eine Karte der Innenstadt Neustadts. Für 9 Euro ist er ab sofort in den Buchhandlungen in Neustadt erhältlich (ISBN 978-3-930726-37-0). Weitere Informationen zur Stadtgeschichte hat der Arbeitskreis auf seiner Homepage unter www.ak-regionalgeschichte.de veröffentlicht.

Von Beate Ney-Janßen