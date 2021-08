Neustadt

Auch Einheimische bekommen neue Eindrücke, wenn sie mit Neustadts Stadtführern auf Tour gehen. Zum Neustart der Stadtführungen haben wir eine Gruppe begleitet. Kleiner Spoiler: Einige gute Tipps für weitere Ausflüge gibt es dabei gratis.

Stopp an den E-Bike-Ladestationen

Ulrike Ostermann gehört seit sieben Jahren zu dem fünfköpfigen Team der hiesigen Stadtführerinnen und Stadtführer. Bevor es losgeht, passt sie die Route immer den jeweiligen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Teilnehmer an.

Das kommt dem Ehepaar aus Wismar, das seinen Urlaub für eine kleine Rundreise auf der Suche nach einem neuen Wohnort zum Leben sucht, gerade recht. Das Paar hört nicht nur interessiert zu, sondern hat sich schon ziemlich konkret mit dem Leben in Neustadt auseinandergesetzt. Wo denn Karate trainiert werden könne, will der Mann wissen. Und ob die Stadt sehr stark von Touristen überlaufen sei. Die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins im Schloss Landestrost fassen sie für einen weiteren Besuch ins Auge.

Den Gang zum Brauhaus dagegen lässt Ostermann seit 2019, als das historische Gebäude abbrannte, aus. Stattdessen ist ein kurzer Stopp an den E-Bike-Ladestationen hinzugekommen. Auch eine historische Führung muss mit der Zeit gehen.

Die beiden Teilnehmer Heino Kleine-Arndt und Rüdiger Wabnitz sind Neustädter. Mit eigenem Wissen helfen sie hier und da den Wismarern gerne weiter, obwohl sie doch eigentlich dabei sind, um selbst endlich mehr über ihre Stadt zu erfahren. Etwa woher der Ortsname Himmelreich rührt. Wer früher nach einer rumpeligen Tour von Nienburg durch den düsteren und von Räubern beherrschten Grinderwald kurz vor Neustadt die ersten Häuser sah, wähnte sich im Himmelreich, erklärt Ostermann augenzwinkernd.

Von Misthaufen und Bettfedern in Hinterhöfen

Der Platz, an dem sie diese Anekdote erzählt, ist selbstredend der alte Posthof an der Fußgängerzone. An anderen Orten berichtet sie bildreich von Misthaufen und Bettfedern in Hinterhöfen. Fast meinen die Gäste, den durchdringenden Duft zu riechen und die Federn vor den Fachwerkfassaden tanzen zu sehen.

Die Legende besagt, dass heiraten muss, wer den Laubengang am Schloss Landestrost Hand in Hand durchquert, erzählt Ulrike Ostermann. Quelle: Beate Ney-Janßen

Kurzweilig ist die Stadtführung. Hätte Ostermann sich nicht entschuldigt, weil sie überzogen hat, weil schon nahezu zwei Stunden vergangen sind – keiner hätte es bemerkt. Ein Highlight hat sie sich für den Schluss aufgehoben. Im Amtsgarten des Schlosses führt sie ihre Gruppe zum buchenumsäumten Laubengang. Mehr als 100 Jahre alt sei er, erzählt sie, als die „Ahs“ und „Ohs“ abgeklungen sind. In Neustadt heiße es, dass Liebende heiraten müssten, wenn sie Hand in Hand hindurchgehen. Das Paar aus Wismar nimmt sich daraufhin sofort an die Hand. Womöglich erinnert es sich bei seiner Entscheidung für einen neuen Lebensmittelpunkt genau an diesen Moment.

Die nächsten Termine

Bis einschließlich Oktober starten die Gästeführer immer am dritten Mittwoch im Monat, 15 Uhr, und am ersten Sonnabend im Monat, 11 Uhr, an der Tourist-Information, Marktstraße 5. Die nächste öffentliche Führung ist für Sonnabend, 4. September, 11 Uhr, geplant. Für 4,50 Euro kann jeder dabei sein. Diese und einige Themenführungen können auch zu Wunschterminen bei der Steinhuder Meer Tourismus GmbH unter www.steinhuder-meer.de gebucht werden.

Von Beate Ney-Janßen