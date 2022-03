Neustadt

Die Stadtjugendpflege Neustadt beginnt am Donnerstag, 31. März, ein Ausbildung für angehende Jugendleiter im Jugendhaus. Für Absolventen des Kurses gibt es am Ende die sogenannte Jugendleitercard, kurz Juleica. Sie ist ein bundesweit gültiger Ausweis für Ehrenamtliche, die sich in der Jugendarbeit engagieren wollen.

Mitmachen können alle, die mindestens 15 Jahre alt sind und sich aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit einbringen möchten. Die Juleica befähigt junge Menschen dann ab 16 Jahren, Gruppen und Freizeiten zu betreuen. Alle drei Jahre muss sie mit Fortbildungen verlängert werden. 148 aktive Juleica-Inhaber gibt es im Stadtgebiet. Ihre Altersspanne reicht von 16 bis 65 Jahren.

Ausbildung dauert 50 Stunden

Die Jugendleitercard umfasst eine insgesamt 50-stündige Ausbildung und einen Erste-Hilfe-Kurs. Themen wie Gruppenstundenplanung, Leitungsstile und rechtliche Grundlagen werden bei den Treffen im theoretischen Teil erörtert. In der Praxis soll es um Spiele für große und kleine Gruppen, für verschiedene Altersstufen und Anlässe sowie Bastelaktionen gehen. Die sollen auch gleich ausprobiert werden, heißt es von den Veranstaltern.

Die Ausbildung startet am Donnerstag, 31. März, um 18 Uhr mit einem Kennenlerntreffen im Jugendhaus, Großer Weg 3. Richtig durchgestartet wird am Sonnabend, 2., und Sonntag, 3. April, jeweils von 9.30 bis 17 Uhr. Die Planung für weitere Unterrichtstermine sollen die Teilnehmer ebenda festlegen. Es wird ein Teilnehmerbeitrag in Höhe von 25 Euro erhoben.

Auch einen Erste-Hilfe-Kurs müssen die Jugendlichen absolvieren. Anmeldungen sind per E-Mail an jugendpflege@neustadt-a-rbge.de oder unter Telefon (05032) 84515 und 84514 möglich.

Von Mirko Bartels