Neustadt

Schulanmeldungen für die Grundschule oder den Wechsel zu weiterführenden Schulen sind immer eine spannende Angelegenheit. In Zeiten der Corona-Pandemie wird Eltern und Schülern dabei noch etwas mehr abverlangt. Um durch den Dschungel der Fragen vom Wann bis zum Wo zu kommen, hat die Stadt Neustadt eine Übersicht auf ihre Homepage gestellt.

Wann muss angemeldet werden? Wo gibt es Informationen? Welche Unterlagen werden benötigt und welche Schule ist die richtige für mein Kind? Konnten viele dieser Fragen bislang persönlich gestellt werden, müssen die elf Grundschulen und die drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet in diesem Jahr weitestgehend andere Formen wählen. Überwiegend sollen die Anmeldungen per Post erfolgen, nur vereinzelt sind auch Besuche in den Schulen möglich. Um eine schnelle und gute Übersicht zu bekommen, sind auf der städtischen Homepage unter www.neustadt-a-rbge.de und dem Suchbegriff „Schulanmeldungen 2021“ alle Anforderungen zusammengestellt.

Von Beate Ney-Janßen